San Miguel de Geneto celebra su tradicional romería con treinta años de historia

San Miguel de Geneto vivió el pasado domingo una de sus jornadas más esperadas del año: la tradicional romería en honor a San Miguel Arcángel, que este 2025 cumple tres décadas como parte del calendario festivo del municipio de La Laguna.

El ambiente festivo arrancó desde primera hora con la tradicional diana floreada, que recorrió las calles del barrio a partir de las 07:00 horas, marcando el inicio de un día en el que la música, el folclore y la devoción fueron los protagonistas.

La romería partirá desde La Piconera y recorrerá el trazado habitual

Sobre las 12:00 del mediodía, la parroquia de San Miguel Arcángel acogió la celebración de la eucaristía, tras la cual la imagen del santo salió en procesión rumbo a Las Cruces, donde se detuvo brevemente antes de encontrarse con la romería.

Al mismo tiempo, también a las 12:00, la comitiva romera partió desde La Piconera, recorriendo el itinerario habitual hasta su llegada a Bocatuerta. En el desfile participaron cinco carretas, cuatro carritos y un barco decorado, acompañados por la música de siete rondallas: San Borondón, El Moral, Ariferint, Cumbres Gomeras, Aires Laguneros, Alcaluhade y Leopoldo Morales, encargadas de animar el recorrido con cantos tradicionales y buen ambiente.

Música, baile y tradición en el cierre de la fiesta

Una vez finalizada la romería, los festejos continuaron con un baile popular en el terreno anexo al centro ciudadano, donde actuaron el Grupo Pa Ti y la Orquesta Generasión. Este cierre musical es ya una tradición esperada por los asistentes y vecinos, que acuden no solo por la devoción, sino también por el ambiente familiar y festivo que caracteriza a esta celebración.

San Miguelito de las Viñas: un patrón con historia local

Aunque San Miguel Arcángel no está tradicionalmente vinculado al mundo agrícola, en Geneto se le rinde culto como si lo fuera. De hecho, es conocido cariñosamente como “San Miguelito de las Viñas”, en referencia a la importancia histórica del cultivo de la vid en este enclave lagunero.

La romería nació en 1995, fruto de la iniciativa de varias asociaciones locales que quisieron recuperar las tradiciones campesinas del barrio. Desde entonces, se ha convertido en una de las romerías más queridas de La Laguna, siendo además la que cierra el calendario romero del municipio cada año.

Treinta años de romería y una iglesia recién renovada

Este 2025, la cita adquiere un carácter especial por dos motivos: por un lado, se celebran los 30 años de la romería, y por otro, coincide con la reapertura de la iglesia del barrio tras sus recientes obras de remodelación.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Fiestas, Dailos González, han animado a vecinos y visitantes a disfrutar de una fiesta “muy querida en el municipio”, y han reconocido el trabajo de la comisión de fiestas, que año tras año mantiene vivos los valores culturales, religiosos y etnográficos de esta celebración.