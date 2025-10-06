Un proyecto busca que la plaza de Los Muchachos, en Taco, recupere su atractivo

A la plaza de Los Muchachos, en el corazón de Taco, le falta algo. Se muestra como un lugar apagado, sin ningún elemento que resalte e invite a su uso. Ese estado ha llevado al Ayuntamiento de La Laguna a aprobar por unanimidad una moción para sacarla de la situación en la que se encuentra. Será a través de la redacción de un proyecto para la «mejora y acondicionamiento» del espacio.

La decisión fue adoptada por el Pleno local. La concejala del Partido Popular (PP) Eva Cólogan presentó una moción que fue enmendada por el grupo de gobierno (PSOE y CC). El texto final, además de la elaboración del documento técnico necesario para los trabajos, contiene la ejecución de obras de rehabilitación de las zonas más afectadas, mientras se desarrolla y aprueba el proyecto, por parte de las áreas de Obras y de Parques y Jardines. Entre los puntos que salieron adelante se contempla la «evaluación y valoración del hundimiento detectado en la calle Los Santos y proceder lo antes posible a su ejecución, según los resultados obtenidos».

Deterioro

El texto inicial recoge en su exposición de motivos que el entorno inmediato de la plaza presenta «un progresivo estado de abandono que ha derivado en situaciones de riesgo que exigen una intervención urgente». Y añade: «En cuanto al estado físico de la plaza, se observa un deterioro evidente en los muros perimetrales, que han perdido parte de sus piedras debido a la falta de mantenimiento. Estas piezas, lejos de haber sido sustraídas o dañadas por actos vandálicos, se encuentran depositadas en el centro de la plaza, aparentemente a la espera de ser recolocadas en su lugar original, lo que evidencia una ausencia prolongada de actuación».

Un aspecto en el que también se detuvieron desde el PP en el documento es que el centro de la plaza alberga «un macetero en avanzado estado de deterioro, cuya ubicación y condición no parecen responder a una planificación coherente, restando espacio útil y generando un riesgo para los usuarios». Asimismo, los alcorques de los árboles muestran «signos de daño provocados por el crecimiento de las raíces, y algunos han quedado inutilizados tras la tala de los ejemplares correspondientes».

Zonas de sombra

«Otro de los problemas notables es la total carencia de zonas de sombra, ya sea mediante vegetación o infraestructuras, lo cual limita la habitabilidad del espacio, especialmente en días de alta exposición solar», contextualiza la iniciativa. «A todo ello se suma la preocupación vecinal por la utilización de esta plaza como punto habitual para la celebración de botellones y otras actividades incívicas, lo que ha llevado a solicitar una mayor presencia policial», añade.

También plantea que cerca de la plaza, en la calle Los Santos, casi en su confluencia con la calle Las Palmeras, se ha detectado un hundimiento de la calzada en una zona destinada a aparcamiento. «Aunque existe señalización viaria advirtiendo del peligro, se sigue permitiendo el estacionamiento, lo que agrava el riesgo existente», detalla. «Del mismo modo, en la cercana calle San Luis, los residentes han expresado su preocupación por el desigual tratamiento del vial: mientras que un tramo ha sido asfaltado e incluye recogida de aguas pluviales, el otro permanece sin renovar, sin recogida de aguas y con viviendas situadas por debajo del nivel de la vía, lo que incrementa el riesgo en episodios de lluvias», contrapone.