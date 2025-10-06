Un millar de mayores se reúnen en Las Mantecas para celebrar su papel activo en La Laguna

El Parque Tecnológico de Las Mantecas se llenó este sábado del entusiasmo de alrededor de mil personas mayores del municipio, en el marco del XXVII Encuentro Anual de Mayores de La Laguna, una cita ya clásica en el calendario social local, que este año estrenó horario matinal a petición de los propios colectivos.

La jornada, organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Bienestar Social y el Servicio de Dinamización Sociocultural y Envejecimiento Saludable de Muvisa, se convirtió en una auténtica celebración del papel activo que los mayores desempeñan en la vida comunitaria lagunera.

Las asociaciones de mayores toman protagonismo

En total, 39 asociaciones de mayores de distintos pueblos y barrios del municipio participaron en el encuentro, con un programa diseñado para el disfrute, la participación y la puesta en valor de estas redes vecinales.

Hubo reconocimientos a las asociaciones, actuaciones musicales, actividades lúdicas y un espacio importante para compartir vivencias. Cada asistente contó con un picnic individual adaptado, en una muestra de atención a las distintas necesidades que existen entre los mayores.

Música, emociones y cultura popular

El ambiente festivo estuvo acompañado por las actuaciones de Josefina Alemán, que emocionó al público con sus espectáculos Historias de un amor y México, amo tu nombre. También se subieron al escenario Los Cantadores, que ofrecieron parte de su repertorio dedicado especialmente a las personas mayores del municipio, con canciones que despertaron recuerdos y ovaciones.

Una jornada para reivindicar y celebrar

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, junto a la concejala de Bienestar Social, María Cruz, varios ediles del Ayuntamiento y la consejera del Cabildo Blanca Pérez, participaron en el evento, destacando el valor de este tipo de iniciativas como herramientas para la inclusión, la escucha activa y la visibilización del colectivo.

“Es uno de los días más importantes del año para poner en valor el papel fundamental que nuestros mayores desempeñan en la sociedad”, expresó Gutiérrez, que también subrayó que estos encuentros “sirven para atender directamente sus reivindicaciones y seguir mejorando los servicios que les ofrecemos”.

Envejecimiento activo y lucha contra la soledad

Más allá de la fiesta, el encuentro persigue objetivos sociales de calado, como seguir fomentando el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada, dos de los retos más importantes en las políticas públicas dirigidas a las personas mayores.

La cita sirve además para estrechar lazos entre los distintos colectivos, favorecer la colaboración entre barrios y pueblos del municipio, y fortalecer el sentido de comunidad.