La Laguna afianza su compromiso contra el abandono escolar en el 17º Encuentro de Ciudades Educadoras

La Laguna ha estado presente esta semana en el 17º Encuentro de Ciudades Educadoras, celebrado en Viladecans (Barcelona), un foro nacional que ha reunido a representantes de 239 municipios españoles con un objetivo común: combatir el abandono escolar temprano y compartir estrategias innovadoras que ya están dando resultados en distintos puntos del país.

Una red de ciudades para transformar la educación

Durante tres días, el encuentro ofreció conferencias, talleres y espacios de intercambio en los que se presentaron 66 experiencias educativas de 36 municipios, centradas en cómo mejorar la inclusión, la motivación estudiantil y la conexión entre escuela y comunidad. Entre los asistentes estuvo el concejal de Educación de La Laguna, Sergio Eiroa, quien participó activamente en las sesiones y compartió la experiencia lagunera en esta materia.

“Estos encuentros nos permiten conocer de primera mano lo que ya está funcionando en otras ciudades y nos motivan a seguir mejorando”, explicó Eiroa, que destacó la importancia de reforzar las redes de colaboración entre municipios para que ningún joven quede atrás en su proceso educativo.

La experiencia lagunera: más que clases de refuerzo

En su intervención, el edil puso en valor los programas de apoyo escolar y acompañamiento a la juventud que ya se desarrollan en el municipio. Además, avanzó que desde el área de Educación se están diseñando nuevas iniciativas “que vayan más allá del refuerzo académico”, centradas en crear espacios de acompañamiento integral que conecten con las necesidades reales de los jóvenes.

“No se trata solo de dar clases extra, sino de construir un entorno que escuche, apoye y ofrezca oportunidades a quienes más lo necesitan”, señaló Eiroa. La idea es fomentar una educación inclusiva y transformadora, que involucre a las familias, los centros educativos y a la comunidad en general.

La educación, prioridad en la agenda local

La participación de La Laguna en este encuentro nacional refuerza su compromiso con una política educativa centrada en la prevención del abandono escolar, uno de los retos más urgentes del sistema educativo actual.

“El abandono escolar temprano no es solo un problema del aula, es una señal de que algo falla en el entorno del alumno. Por eso apostamos por políticas que escuchen a la juventud y trabajen con ella, no solo para ella”, afirmó Eiroa.

Un congreso con presencia institucional y mirada de futuro

El evento fue inaugurado por la ministra de Educación, Pilar Alegría; la consellera catalana, Esther Niubó; y la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, quienes coincidieron en la necesidad de seguir impulsando la educación como motor de cohesión social.

Desde La Laguna, la presencia en este foro se interpreta como un paso más para consolidar al municipio como referente en políticas educativas locales, en línea con la visión de una ciudad que apuesta por la igualdad de oportunidades desde las aulas.