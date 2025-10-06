Fondos para crear empleo: La Laguna recibe 750.000 euros de un plan insular de 10 millones

La Laguna recibe una subvención de 750.998 euros para la creación de empleo. La cuantía fue presentada este lunes por el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento lagunero y está enmarcada en el Plan Insular de Empleo para los municipios de Tenerife. El objetivo es financiar el proyecto ‘Promoción Económica y Desarrollo Sostenible, La Laguna’, «que persigue fomentar el empleo, fortalecer el desarrollo económico local y avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)».

La presentación tuvo lugar en unas dependencias municipales de la calle San Agustín. Estaba previsto que acudiese el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el consejero insular de Empleo y Educación, Efraín Medina, y la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. Según precisaron desde el Gabinete de Comunicación del consistorio, otro asunto impidió llegar al regidor local. Sí estuvo Dávila, que destacó que se trata de un plan de 10 millones «que impacta sobre el conjunto de Tenerife».

31 ayuntamientos

«Tiene como finalidad reforzar las políticas activas de empleo en los 31 ayuntamientos de la Isla mediante iniciativas locales que generen oportunidades laborales, impulsen la sostenibilidad y promuevan la cohesión social», indicó la institución insular en una nota de prensa tras el acto. «Desde su puesta en marcha, los planes han beneficiado a más de medio millar de personas», añadió.

Desde el Cabildo también apuntaron que el programa de La Laguna cuenta con una duración prevista de 16 meses y contempla la contratación de 25 personas a jornada completa durante 10 meses, con perfiles profesionales que abarcan economistas, orientadores laborales, guías turísticos, especialistas en sostenibilidad, dinamizadores socioculturales y técnicos en derecho, marketing y medio ambiente. Asimismo, se desarrollará un plan de formación para 44 participantes, con más de 150 horas de capacitación en competencias transversales, empleabilidad, turismo responsable, marketing, responsabilidad social corporativa, planificación estratégica y Agenda 2030.

Promoción económica

Más en detalle, las acciones previstas son la promoción económica y desarrollo sostenible local, con la elaboración de un plan específico para La Laguna; el fomento del turismo responsable, mediante campañas de concienciación, mejoras en infraestructuras y señalización, y diversificación de la oferta cultural y patrimonial; el impulso al comercio local, promoviendo el uso de productos de cercanía y ecológicos en mercados y ferias, y refuerzo de la empleabilidad juvenil, con talleres de formación en atención al cliente, jornadas de orientación laboral y la creación de una mesa de trabajo con centros educativos y empresas del sector.

«Gracias al Cabildo en nombre del Ayuntamiento», expresó el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, que agregó que ha habido «unos meses de adaptación» al proyecto. «El impulso lo vamos a tener a partir de hoy», manifestó sobre la iniciativa. El edil de Medio Ambiente, Domingo Galván, apuntó que los fondos se destinarán a dos líneas de actuación: turismo y desarrollo local.

«Motor económico»

Por otra parte, Rosa Dávila incidió en la idea de que Tenerife es el «motor económico» de Canarias. «Estas iniciativas, junto con el trabajo que se realiza desde la Consejería de Empleo de la corporación insular, han contribuido a que Tenerife consolide su papel como motor económico y de empleo en Canarias», planteó.

La mandataria insular destacó el trabajo realizado a través del programa ‘Barrios por el Empleo’, de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede), que facilitará la inserción laboral de más de 2.000 personas en 2025; el proyecto ‘Ponos’, con la atención especial al fomento de empleo joven, y a la iniciativa ‘ISOS’, que «ha logrado la inserción laboral de 200 mujeres, con una inversión acumulada de 1,2 millones de euros».

Dávila se detuvo en que «la buena marcha del empleo la demuestran los datos conocidos la pasada semana, al registrarse en la Isla, el pasado mes de septiembre, un total de 62.746 personas desempleadas, lo que supone 5.425 menos que hace un año y una caída de 2.003 personas respecto al mes anterior». Y añadió: «Estos datos confirman a Tenerife como la Isla que más contribuye a la mejora del mercado laboral en el Archipiélago, donde el paro se sitúa en 145.373 personas. De hecho, en los dos últimos años, hemos pasado el 22 al 10% en la tasa de desempleo».