Cierran las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo

El Ayuntamiento de La Laguna ha informado este lunes del cierre temporal de las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo, como medida preventiva ante el mal estado del mar y el fuerte oleaje que afecta al litoral norte del municipio.

Según el comunicado municipal, la decisión se adopta por motivos de seguridad, ante la presencia de olas de gran tamaño y corrientes intensas que suponen un riesgo para los bañistas y visitantes de la zona. Desde el consistorio se ha recordado la importancia de respetar las señales de cierre y las indicaciones del personal de seguridad, así como evitar acercarse a las zonas costeras más expuestas mientras persistan las condiciones adversas.

El Ayuntamiento ha señalado que se continuará monitorizando la evolución del mar en coordinación con los servicios de emergencia y Protección Civil, y que las piscinas volverán a abrirse al público una vez se garantice la seguridad.

Durante episodios de oleaje como el actual, las autoridades recomiendan no acceder a espigones, paseos marítimos o zonas de baño donde las olas puedan romper con fuerza, y mantenerse siempre informado a través de los canales oficiales.