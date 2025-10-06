Cierran las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo
El Ayuntamiento de La Laguna insta a extremar la precaución ante las condiciones adversas del mar en la costa norte del municipio
El Ayuntamiento de La Laguna ha informado este lunes del cierre temporal de las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo, como medida preventiva ante el mal estado del mar y el fuerte oleaje que afecta al litoral norte del municipio.
Según el comunicado municipal, la decisión se adopta por motivos de seguridad, ante la presencia de olas de gran tamaño y corrientes intensas que suponen un riesgo para los bañistas y visitantes de la zona. Desde el consistorio se ha recordado la importancia de respetar las señales de cierre y las indicaciones del personal de seguridad, así como evitar acercarse a las zonas costeras más expuestas mientras persistan las condiciones adversas.
El Ayuntamiento ha señalado que se continuará monitorizando la evolución del mar en coordinación con los servicios de emergencia y Protección Civil, y que las piscinas volverán a abrirse al público una vez se garantice la seguridad.
Durante episodios de oleaje como el actual, las autoridades recomiendan no acceder a espigones, paseos marítimos o zonas de baño donde las olas puedan romper con fuerza, y mantenerse siempre informado a través de los canales oficiales.
