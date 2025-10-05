Okupaciones, amenazas y molestias nocturnas: despliegue de medios ante la inseguridad en Las Chumberas

El Ayuntamiento de La Laguna se ha visto obligado a realizar un despliegue de seguridad, reforzamiento de tapiados y otras actuaciones de mejora en Las Chumberas tras encadenarse varias noches de inseguridad originada por okupas de los edificios desalojados por los problemas de aluminosis. Gritos, amenazas, lanzamiento de piedras, rotura de lunas de vehículos… Los hechos han llevado a vecinos a salir varias noches a la calles en patrullas ciudadanas.

Se trata de una situación que el barrio ya venía sufriendo a menor escala y que en las últimas fechas ha terminado de explotar. Según recordó el viernes el presidente de la Asociación de Vecinos de Las Chumberas, Daniel Plasencia, se habían producido algunas okupaciones de viviendas desde la época en que los inmuebles fueron desalojados por su estado estructural. Pese a ello, la situación estaba relativamente controlada. «Había gente con diferentes perfiles, incluso de edad avanzada o con hijos, y no molestaban a nadie», expresó Plasencia.

Un contenedor de vidrio volcado en una de las noches de altercados. / El Día

«El problema ha venido con ciudadanos de origen marroquí», apuntó, antes de matizar a renglón seguido que ha sido colaborador durante años del programa de acogida de niños saharauis ‘Vacaciones en paz’ y que en su familia hay menores adoptados de Etiopía. «En esta sociedad si dices que los responsables son marroquíes te tachan de fascista, pero la realidad es la que es: si son marroquíes, son marroquíes y, si son canarios, son canarios», afirmó.

Más de 20 okupas

Los problemas empezaron a incrementarse progresivamente hace meses. El episodio de mayor entidad se dio esta semana, en la noche del lunes al martes, cuando ya se habían acumulado más de 20 okupas. Se produjo entonces una riña tumultuaria entre ciudadanos de origen marroquí. «Los vecinos los increparon porque no los dejaban dormir y los marroquíes increparon a los vecinos y les empezaron a tirar piedras», añadió. Todo lo anterior en plena madrugada, en torno a las 3:30 horas. Un vídeo que ha circulado por las redes sociales muestra unos instantes del conflicto.

Plasencia precisó (y sostuvo con imágenes) que un contenedor de vidrio acabó en mitad de la calzada, que hubo rotura de lunas de coches… Los hechos se produjeron en el entorno del parque y en el bloque 7, en el que se llegó a producir un incendio. «Los vecinos se enfadaron y salieron a la calle a defenderse con patrullas nocturnas», describió. A partir de la noche del martes al miércoles la situación fue remitiendo.

Patrullas ciudadanas

«Anoche volvió a haber patrullas ciudadanas; hasta la una de la madrugada estuve yo mismo haciendo batidas», explicó Plasencia el viernes, cuando la presencia policial y los trabajos que se estaban desarrollando invitaban a pensar que la normalidad regresaría al lugar. «Parece que el toque de atención al Ayuntamiento está surtiendo efecto», confirmó.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, indicó que se está llevando a cabo un operativo conjunto entre las policías Local y Nacional, y agregó que se han producido varias detenciones por alteración del orden público. El jueves acudieron a la zona, además de Albelo, los también ediles Adolfo Cordobés y Fran Hernández, así como el gerente de Muvisa, la empresa que gestiona la reposición de Las Chumberas.

Badel Albelo manifestó que apenas se tuvo que desalojar a nadie, dado que los moradores de las viviendas se fueron cuando se personaron los agentes. «No es un desalojo judicial, sino que ya había un desalojo previo por la aluminosis», planteó el edil para explicar que los efectivos policiales pudiesen proceder a desalojar si era necesario, en contraposición a lo habitual.

Tema de conversación

Todas las conversaciones entre los vecinos pasaban el viernes por lo que había sucedido en los días previos. Hacia las 13:00 horas, un vehículo radiopatrulla y otra unidad de la Policía Local con rótulo de la Unidad Ecológica se encontraban en el lugar. Operarios trabajaban en el reforzamiento de los tapiados y en la mejora del alumbrado público. «La oscuridad genera inseguridad; lo que estamos haciendo es reforzarla», dijo el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, que a esa hora de la tarde se había desplazado hasta la zona junto al también edil Domingo Galván. Hernández detalló que estaba previsto un zafarrancho de limpieza.

Daniel Plasencia se mostró agradecido con las actuaciones, pero también pidió al Ayuntamiento lagunero que «no baje la guardia». Y añadió: «Estaremos vigilantes». Y es que el dirigente vecinal considera que durante largo tiempo no se ha atendido a las quejas que venían realizando sobre amenazas, robos en comercios, peleas e intentos de okupación incluso con los dueños dentro.