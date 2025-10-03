Taco Suena Rock Fest vuelve con una edición solidaria, accesible y gratuita

La Laguna se prepara para vivir mañana sábado, 4 de octubre, desde las 18:00 horas, una nueva edición del Taco Suena Rock Fest, que regresa con un cartel de bandas nacionales e internacionales y una marcada apuesta por la accesibilidad y la solidaridad. La entrada es gratuita.

El evento, que alcanza su XVI edición, se celebrará en el recinto de El Polvorín de Taco y reunirá a grupos históricos del rock estatal como Leize, referentes locales como Doctor Yao y bandas canarias emergentes como Vida, Apache, Heisenberg, Rockrose y Underground Kombustible.

Un festival consolidado en el panorama insular

El concejal de Fiestas, Dailos González, destacó que el Taco Suena Rock Fest “se ha consolidado como uno de los encuentros indispensables del rock en Canarias, por cuyo escenario han pasado formaciones como Obús, Saratoga, Hamlet o Sôber, siempre con espacio también para el talento local”.

Por su parte, el director del festival, Iván Bonilla, agradeció el apoyo de la Asociación de Vecinos San Jerónimo de Taco, organizadora de las fiestas y del festival. Bonilla subrayó el carácter diverso e internacional de esta edición, con la participación de Vida (Víctimas Inocentes de Argentina), actualmente de gira por Europa, y la presencia de Leize, con más de 40 años de trayectoria.

Accesibilidad y compromiso social

El festival contará con una zona reservada para personas con movilidad reducida, situada junto al backstage, para garantizar una experiencia inclusiva.

Además, el evento tendrá un componente solidario, con un stand en apoyo a las ONGs La cuevita de Los Ortega y Alí Méntalos Animales, a las que se invita al público a colaborar con donaciones de alimentos, mantas, juguetes y productos de primera necesidad.

La presentación del festival correrá a cargo de Soledad Fernández, en una jornada que promete ser un punto de encuentro entre música, vecindad y compromiso social en el corazón de Taco.