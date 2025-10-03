La Laguna refuerza la gestión ética de las colonias felinas con 150.000 euros anuales

El Ayuntamiento de La Laguna destinará 150.000 euros anuales a un plan integral de gestión ética de las colonias felinas, que combina señalización, control sanitario y convenios con entidades de protección animal. La estrategia se apoya en el método CER (Captura–Esterilización–Retorno) y busca mejorar la convivencia en los barrios y el bienestar de los gatos callejeros.

El concejal de Bienestar Animal, Domingo Galván, explicó que el programa “supone un paso decisivo hacia una convivencia responsable, porque reducimos camadas no deseadas, mejoramos el bienestar de los animales y ordenamos la relación con el entorno urbano”.

Señalización y material especializado

Una de las novedades más visibles será la señalización de las colonias censadas, con cartelería oficial que informará a la ciudadanía y recordará conductas prohibidas, como soltar perros en esos espacios. Además, se han adquirido 10 jaulas trampa, 10 transportines y 10 jaulas de recuperación, con el fin de garantizar capturas seguras y periodos de recuperación controlada.

Censo y control sanitario

El servicio de censo y mapeo de colonias ha sido adjudicado a la Asociación SOS Felina, lo que permitirá disponer de datos actualizados sobre población, estado sanitario y necesidades de intervención. Según la portavoz de la entidad, Tamara Pascual, “contar con un encargo municipal específico y recursos adecuados es clave para el control objetivo de las colonias”.

En el plano sanitario, se reforzarán las intervenciones veterinarias: esterilización quirúrgica, implantación de microchip con titularidad municipal, desparasitación y marcaje auricular visible, entre otras medidas profilácticas. El Ayuntamiento también se adhiere a la campaña 2025-2026 del Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, ampliando las posibilidades de esterilización e identificación.

Convenios y colaboración asociativa

El plan incluye un convenio con la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (FECAPAP) para garantizar la atención sanitaria de las colonias. Su presidenta, Adriana Naranjo, destacó la importancia de la cooperación: “La gestión ética de las colonias requiere coordinación, formación y constancia; este plan refuerza ese triángulo y mejora la convivencia en los barrios”.

El concejal Galván y el veterinario municipal, José Romero Delgado, recordaron que el modelo contempla la formación y acreditación de las personas gestoras, puntos de alimentación controlada y operativos coordinados con servicios veterinarios.

Un modelo integral de bienestar animal

Estas actuaciones se enmarcan en el plan municipal de bienestar felino y tenencia responsable, que prevé seguimiento técnico y evaluación periódica de resultados. El Consistorio insiste en que el objetivo es ordenar y dignificar la gestión de las colonias, “con criterios técnicos y respeto al entorno”, en palabras del concejal Galván.