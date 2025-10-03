La Laguna anima a redescubrir el belenismo con un taller gratuito de iniciación
Cuatro sesiones en octubre prepararán a vecinos y vecinas para construir sus propios belenes, una tradición declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado.
La cultura popular encuentra nuevo impulso este mes en La Laguna: el Área de Participación Ciudadana organiza un taller gratuito de iniciación al belenismo, con la meta de acercar esta tradición navideña a todas las edades. Se celebrará en el Centro Ciudadano El Tranvía los días 6, 13, 20 y 27 de octubre, en horario de 17:00 a 19:00 horas, con inscripción previa hasta el 5 de octubre.
Una tradición con historia y arraigo
El belenismo no es solo montaje de escenarios navideños: como práctica cultural está reconocida como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España.
En este taller, organizado por el Ayuntamiento, quienes participen aprenderán técnicas básicas para diseñar, construir escenas, elaborar figuras y ambientaciones que dan vida al nacimiento de Jesús, desde distintos estilos, incluyendo los matices locales.
Fran Hernández, concejal de Participación Ciudadana, insiste en que “es esencial preservar estas tradiciones, compartirlas entre generaciones y ofrecerlas de manera gratuita para que formen parte viva de nuestra identidad”.
Cómo será el taller y quiénes pueden participar
- Participantes: máximo 20 personas por sesión.
- Materiales incluidos: todos los suministros necesarios para construir un belén completo.
- Formato: aprendizaje práctico y colectivo, con intercambio de vivencias y recuerdos familiares.
- Objetivo: que cada persona participante pueda llevarse su belén al finalizar el taller.
Una apuesta por la convivencia cultural
Más allá de la técnica, el taller se propone como un espacio de encuentro entre diferentes generaciones, en el que mayores y niños comparten historias, creatividad y tradición. Una manera de reforzar vínculos comunitarios en torno al belenismo, una manifestación cultural cargada de afecto, memoria y valores.
Inscripciones y datos clave
- Cuándo: lunes 6, 13, 20 y 27 de octubre, de 17:00 a 19:00 h.
- Dónde: Centro Ciudadano El Tranvía, La Laguna.
- Inscripción: gratuita, plazas limitadas. Sorteo o asignación en función de orden de inscripción.
- Fecha límite: hasta el 5 de octubre.
Este taller reafirma que la tradición puede vivirse, renovarse y compartirse, no solo como algo nostálgico, sino como un espacio activo de cultura local que da valor al barrio, al hogar y a quienes participan.
