La Laguna recibe 12,14 millones de fondos europeos para transformar Taco y La Cuesta

La Laguna ha conseguido 12,14 millones de euros de fondos europeos FEDER para poner en marcha un plan de ocho proyectos en Taco y La Cuesta, zonas designadas como de actuación preferente. Se trata de la mayor cantidad otorgada en Canarias dentro del Programa 2021-2027 de Desarrollo Urbano Sostenible, según la resolución provisional publicada este viernes.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, celebró la “inversión histórica”, que alcanzará más de 14 millones de euros al sumarse la aportación municipal. “Permitirá a La Laguna avanzar en la renovación de pueblos y barrios, reforzar servicios públicos y lograr mayor eficiencia en la gestión de recursos esenciales como el agua”, apuntó el regidor.

Ocho proyectos estratégicos

El Plan de Actuación Integrado financiado con estos fondos contempla intervenciones urbanísticas, ambientales, sociales y tecnológicas, con un fuerte componente de sostenibilidad. Entre las principales iniciativas destacan:

Regeneración de espacios públicos en Taco y La Cuesta , con rehabilitación de zonas de esparcimiento, mejoras de accesibilidad, nuevo mobiliario urbano y áreas pensadas para dinamizar la vida comunitaria.

, con rehabilitación de zonas de esparcimiento, mejoras de accesibilidad, nuevo mobiliario urbano y áreas pensadas para dinamizar la vida comunitaria. Impulso al tejido económico local , mediante un centro de emprendimiento y orientación laboral, programas de apoyo a la digitalización y acciones de fomento comercial.

, mediante un centro de emprendimiento y orientación laboral, programas de apoyo a la digitalización y acciones de fomento comercial. Red de refugios bioclimáticos en colegios , con cubiertas vegetales, pavimentos permeables, sistemas de captación de agua pluvial e infraestructuras verdes contra los efectos del cambio climático.

, con cubiertas vegetales, pavimentos permeables, sistemas de captación de agua pluvial e infraestructuras verdes contra los efectos del cambio climático. Gestión de riesgos de inundaciones y optimización del uso del agua , con mejoras en la red de saneamiento y depuración de aguas residuales.

, con mejoras en la red de saneamiento y depuración de aguas residuales. Movilidad urbana sostenible , que incluye la creación de aparcamientos disuasorios y actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda pública y modernizar infraestructuras municipales.

, que incluye la creación de aparcamientos disuasorios y actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda pública y modernizar infraestructuras municipales. Digitalización del Ayuntamiento, con nuevas herramientas tecnológicas para modernizar la gestión, mejorar la accesibilidad de los servicios públicos y reducir la brecha digital.

Captación de recursos europeos

Gutiérrez subrayó que esta concesión es fruto de la estrategia municipal de captación de fondos europeos, que desde 2024 cuenta con la asistencia técnica de la firma Cumbre 8 Islas, especializada en gestión de proyectos europeos.

“Estos fondos nos permiten transformar La Laguna desde los barrios, con más sostenibilidad y más justicia social, preparándonos para los grandes retos del futuro: digitalización, cohesión social y resiliencia urbana”, remarcó el alcalde.

Con este plan, Taco y La Cuesta se convierten en el epicentro de una transformación urbana que busca mejorar la calidad de vida, dinamizar la economía local y reforzar la sostenibilidad del municipio.