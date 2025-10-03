La Laguna albergará un foro nacional pionero que liga urbanismo y alimentación para planificar el futuro del municipio

San Cristóbal de La Laguna se prepara para convertirse durante dos días en un espacio clave del debate urbanístico español. Del 20 al 21 de octubre, la ciudad acogerá el seminario Una mirada al urbanismo desde la alimentación, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento y la Red de Municipios por la Agroecología (RMAe), en colaboración con la Fundación Daniel y Nina Carasso y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El evento tendrá lugar en la Sala de Cristal del antiguo Convento de Santo Domingo.

Urbanismo, alimentación y sostenibilidad: un vínculo estratégico

El objetivo de este seminario es claro: explorar cómo integrar la alimentación saludable, sostenible y accesible en los planes de urbanismo y ordenación territorial. En un contexto en el que La Laguna se encuentra en proceso de licitar su nuevo Plan General de Ordenación, este foro propone ideas, herramientas normativas y ejemplos prácticos para que dichos instrumentos incorporen criterios medioambientales, protección del suelo agrario y modelos agroecológicos.

Programa, ponentes y experiencias que inspiran

Entre los ponentes se contará con expertos en urbanismo, ecología urbana y planificación territorial, además de profesionales y técnicos municipales. Algunas de las experiencias que se presentarán son las del Parque Agrario del Baix Llobregat, el Banco de Tierras del Bierzo y el Plan General de Vitoria‑Gasteiz. También habrá talleres participativos para generar propuestas específicas adaptadas a La Laguna.

El seminario está dirigido tanto a responsables políticos y técnicos municipales como a personas interesadas en políticas públicas, ordenación del territorio y sostenibilidad.

¿Cuándo y cómo participar?

Fechas : lunes 20 y martes 21 de octubre de 2025

: lunes 20 y martes 21 de octubre de 2025 Lugar : Sala de Cristal del antiguo Convento de Santo Domingo, La Laguna

: Sala de Cristal del antiguo Convento de Santo Domingo, La Laguna Inscripción: gratuita. Plazo hasta el 15 de octubre.

Este seminario aparece como una oportunidad para que La Laguna configure sus políticas urbanísticas con una visión fresca: más verde, más justa y más cercana. Abrir la mirada a cómo se alimenta una ciudad, cómo se elige qué comer y dónde producirlo, ya no es solo una cuestión de salud: es también de territorio, de justicia ambiental y de calidad de vida.