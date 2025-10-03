La Laguna celebra su Encuentro anual de Mayores con las 39 asociaciones del municipio

La Laguna se prepara para vivir este sábado, 4 de octubre, el XXVII Encuentro anual de Mayores, una cita ya consolidada en el calendario municipal que reunirá en el Parque Tecnológico de Las Mantecas a cerca de un millar de personas pertenecientes a las 39 asociaciones de mayores del municipio.

El evento, organizado por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Bienestar Social, busca estrechar lazos entre colectivos, combatir la soledad no deseada y promover un envejecimiento activo en los pueblos y barrios laguneros.

Una cita para la convivencia y el reconocimiento

El alcalde Luis Yeray Gutiérrez, acompañado por la concejala de Bienestar Social, María Cruz, y el presidente de Muvisa, Adolfo Cordobés, dará la bienvenida a los asistentes, que llegarán al recinto en 13 guaguas dispuestas para la ocasión.

“El programa de dinamización sociocultural y envejecimiento saludable de Muvisa reúne cada semana a más de 10.000 mayores en un centenar de actividades, consolidando a La Laguna como referente en Canarias”, destacó el alcalde, quien recordó que el municipio cuenta con unos 43.000 habitantes mayores de 60 años.

Reconocimiento nacional e internacional

La estrategia lagunera en materia de mayores ha sido avalada por el Imserso, que incluye al municipio en la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Para la concejala María Cruz, este encuentro es “una jornada pensada para la convivencia, en la que nuestros mayores son los protagonistas”.

Música y actividades durante toda la jornada

El Encuentro comenzará a las 10:00 horas con actividades participativas, reconocimientos a las asociaciones y picnics individuales adaptados a las necesidades de cada persona.

La programación artística estará a cargo de la cantante Josefina Alemán, con sus espectáculos Historias de un amor y México amo tu nombre, y del grupo Los Cantadores, que dedicará su repertorio a los mayores laguneros.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de La Laguna reafirma su compromiso con las personas mayores, fortaleciendo el tejido asociativo y consolidando un modelo de ciudad inclusiva, participativa y amigable con la edad.