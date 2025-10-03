Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Laguna acoge el III Encuentro Canarias de Ciudades Amigas de la Infancia para compartir estrategias en favor de la niñez

Una veintena de municipios canarios se reúnen hasta mañana en el Teatro Leal para intercambiar buenas prácticas y reforzar políticas locales de protección infantil.

Encuentro de Ciudades Amigas de la Infancia de Canarias.

Encuentro de Ciudades Amigas de la Infancia de Canarias. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día

El Día

La Sala de Cámara del Teatro Leal en La Laguna sirve desde hoy como sede del III Encuentro Técnico de Ciudades Amigas de la Infancia de Canarias, que reúne a cerca de veinte ciudades del archipiélago que ya ostentan ese distintivo de UNICEF o aspiran a él. La cita se extenderá hasta mañana viernes, con un programa cargado de talleres, ponencias y actividades participativas.

“Ciudadanía y políticas efectivas para la infancia”

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, abrió las jornadas invitando a los participantes a sumar esfuerzos para garantizar “políticas eficaces de protección de la infancia, entornos seguros y servicios esenciales de calidad”. También participaron en la presentación Rosa Gloria Suárez, presidenta de UNICEF Canarias, y María Cruz, concejala de Bienestar Social.

Durante estas jornadas, representantes institucionales, consejos de infancia y profesionales del sector compartirán herramientas y experiencias centradas en el bienestar de niños, niñas y adolescentes en distintos contextos insulares.

Ciudades participantes y programa

Entre las localidades presentes figuran Breña Baja, Buenavista, Candelaria, Granadilla de Abona, Güímar, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria, Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, Tegueste, Tinajo y otras, además del Cabildo de Tenerife.

El programa incluye formación especializada, talleres interactivos, ponencias de expertos y actividades que destacan por su carácter participativo. Uno de los momentos más esperados es la ruta “La ciudad narrada por la infancia”, que se realizó la tarde del 2 de octubre a las 18:30 horas: niños y niñas guiarán recorridos por La Laguna compartiendo su visión del entorno.

Hoy, 3 de octubre, se contará con la participación de la psicóloga Pepa Horno Goicoechea, experta en afectividad y protección, y con un taller de UNICEF España sobre prevención de la violencia desde la esfera local. También habrá espacio para presentaciones tipo PechaKucha, en las que los Consejos de Infancia mostrarán su experiencia participativa.

