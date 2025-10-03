Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Feria de la Miel llega a La Laguna este fin de semana con catas, talleres y productos con Denominación de Origen

La plaza de la Concepción acoge los días 4 y 5 de octubre la Feria de la Miel con puestos de venta, exposición y un aula gastronómica centrada en las variedades únicas de Tenerife.

Presentación de la Feria de la Miel.

Presentación de la Feria de la Miel. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

Este sábado 4 y domingo 5 de octubre, La Laguna se convierte en punto de encuentro para amantes de la apicultura y el producto local gracias a la Feria de la Miel de Tenerife, un evento insular que promueve la calidad y variedad de esta Denominación de Origen Protegida. La cita se desarrollará en la plaza de la Concepción: sábado de 10:00 a 20:00 h, domingo de 10:00 a 15:00 h.

Variedades únicas y sabor canario

Organizada por Apiten (Asociación de Apicultores de Tenerife), la feria está pensada para dar a conocer las más de 14 variedades de miel que produce la DO Miel de Tenerife, muchas derivadas de flora endémica como la retama del Teide, el tajinaste rojo o la malpica. Pablo Pestano, presidente de la asociación, afirma que “no hay otra denominación en Europa con tantas mieles distintas dentro de un mismo territorio”.

Saborear, aprender y participar

El programa tiene un aula gastronómica donde habrá talleres infantiles y para adultos, catas, concurso de postres y maridaje con cerveza tradicional. También se podrá ver una exposición fotográfica y participar en un concurso de fotografía. Por supuesto, los puestos de degustación y venta de mieles estarán acompañados de artesanía y productos del sector primario.

Más allá del producto: tradición, compromiso y biodiversidad

Desde el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna destacan que detrás de cada frasco de miel hay historia, tradición y un compromiso con la naturaleza. Cristina Ledesma, concejala de Desarrollo Rural, lo resumía así: “La riqueza floral de Tenerife nos da mieles únicas, reconocidas y de calidad. Esta feria sirve para conocerlas y valorarlas”.

Para muchos apicultores, el evento es también una ventana para mostrar un producto que “no tiene nada que ver con lo que se vende en supermercados”, y para reivindicar la importancia de proteger las abejas y el paisaje que les da origen.

