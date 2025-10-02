El Teatro Leal acoge este viernes ‘Libros cruzados’, la obra con la que Delirium Teatro celebra 40 años sobre los escenarios

El Teatro Leal de La Laguna se suma este viernes, 3 de octubre, a la celebración de las cuatro décadas de historia de Delirium Teatro, uno de los grandes referentes del teatro canario contemporáneo. Lo hace con la puesta en escena de Libros cruzados, una obra escrita por el dramaturgo palmero Antonio Tabares, que subirá al escenario a partir de las 20:00 horas.

La función forma parte de la gira con la que la compañía conmemora sus 40 años de trayectoria, y llega al emblemático teatro lagunero con un elenco coral y una producción ambiciosa que retrata el impacto de la literatura en la vida de tres mujeres.

Una historia sobre libros que cambian vidas

Libros cruzados narra la historia de Mariana, Patricia y Silvia, tres mujeres que atraviesan momentos vitales complejos y que, a través de la lectura de Anna Karenina, comienzan a mirar su mundo con otros ojos. El clásico de León Tolstói no solo funciona como catalizador emocional, sino que despierta en ellas una pasión por la lectura que les permite reelaborar sus conflictos y tomar decisiones.

A lo largo de la obra, los libros funcionan como refugio, espejo y estímulo de transformación personal, una idea con la que Tabares construye un relato cercano y emocional.

Un reparto coral para una puesta en escena ambiciosa

Sobre el escenario del Teatro Leal se darán cita hasta una docena de intérpretes: Soraya González del Rosario, Joche Rubio, Maday Méndez, Silvia Criado, Abel Moral, Carmen Cabeza, Vicente Ayala, Joel Morales, Dani Sanginés, Mabel Quintero, Delia Hernández e Ignacio de la Lastra, quienes darán vida a los 20 personajes que transitan esta historia de encuentros, lecturas y emociones compartidas.

La dirección y puesta en escena llevan el sello de Delirium Teatro, con su particular forma de abordar el texto desde la emoción, el humor y la crítica social.

Cuatro décadas de teatro con identidad propia

Delirium Teatro, fundada por Severiano García y Soraya González del Rosario, cumple 40 años siendo uno de los nombres imprescindibles del teatro en Canarias. A lo largo de su carrera, han explorado diversos géneros, desde la comedia al drama, pasando por el teatro gestual o de calle, siempre apostando por la calidad artística y el compromiso con el presente.

Entre sus obras más reconocidas figuran títulos como Un culo anda suelto, Tic tac, Quijote, La konkista de Canarias, La punta del iceberg, Bernarda Alba, Proyecto Fausto o la reciente adaptación de Panza de burro. Su trabajo ha sido premiado a nivel nacional e internacional, consolidando un estilo escénico reconocible y con fuerte arraigo en la realidad social canaria.

Con Libros cruzados, Delirium no solo celebra un aniversario, sino que reafirma su vocación por contar historias que conectan con el público a través del arte, la palabra y la emoción.