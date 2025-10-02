'La Tarde de las Tradiciones' une Canarias y América para celebrar los 25 años de La Laguna como Patrimonio

La música será el puente entre continentes este sábado en La Laguna. La plaza de la Concepción acogerá desde las 20:00 horas la Tarde de las Tradiciones, un espectáculo en el que los sonidos de Canarias dialogarán con ritmos latinoamericanos como homenaje a los 25 años desde que La Laguna fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Un encuentro entre música canaria y latinoamericana

El evento reunirá a dos agrupaciones locales con larga trayectoria: la Asociación Folclórica San Borondón, que abrirá con su cuadro de baile y repertorio del folclore tradicional canario; y Parranderos y Punto, que presentará un viaje sonoro por Cuba, Venezuela, Argentina y otras latitudes latinoamericanas. La propuesta musical busca reforzar los lazos históricos entre Canarias y América, a través de estilos como boleros, sones, guarachas y puntos cubanos, sin perder el arraigo canario.

Trayectorias que conectan generaciones

Parranderos y Punto nació en 2009 de un grupo de amigos apasionados por la música. Su repertorio combina géneros cubanos con raíces canarias. Tienen dos discos publicados: Tal como somos y Sentimientos, y una presencia consolidada en escenarios del archipiélago.

La Asociación Folclórica San Borondón, fundada en 1979 en Geneto, es conocida por su rigor en la recuperación del repertorio tradicional canario. Su aporte fue creciendo hasta incorporar la danza y vestimentas tradicionales de las ocho islas. Sus trabajos discográficos A Geneto al baile y Folcloreando reflejan su compromiso con la identidad cultural canaria.

Patrimonio, música y cultura que conectan

Este concierto forma parte del programa oficial por el 25 aniversario de La Laguna como Ciudad Patrimonio y cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias. Para una noche en la que el centro histórico se transforma en escenario, la Plaza de la Concepción será testigo de cómo tradiciones distintas pueden dialogar, reconocerse y celebrarse juntas.