El mejor plan para hacer en Tenerife hoy gratis: ciencia y cervezas en este bar de La Laguna

¿Quién ha dicho que la ciencia es aburrida? Hoy es tarde de doble 'C' en La Laguna: Ciencia y Cervezas. El Club El Búho de La Laguna organiza hoy jueves 2 de octubre una jornada en la que podrás explorar las maravillas del universo. Dos prestigiosos astrónomos ofrecerán una charla muy interesante sobre el cosmos y las estrellas en uno de los mejores locales de la ciudad. Tenerife, isla astronómica por excelencia, ofrece este tipo de actividades en las que podrás aprender mientras compartes una bebida con tus amigos.

El evento está organizado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y se enmarca dentro de la red internacional Astronomy on Tap, que busca llevar la ciencia fuera de los auditorios tradicionales y acercarla al público en espacios culturales, cafeterías o bares.

Un viaje por las galaxias y las estrellas

La Laguna se prepara para una noche en la que el universo será protagonista en un escenario poco habitual. La primera edición de Astrotragos Canarias, promete consolidarse como uno de los planes más originales de la ciudad. La propuesta mezcla charlas de astronomía en un ambiente distendido, acompañado de cervezas y diversión.

La entrada es gratuita y abierta a todas las personas interesadas, aunque se recomienda confirmar asistencia a través de Eventbrite para facilitar la organización. La cita comenzará a las 19:00 horas en el Club El Búho de La Laguna, un espacio social situado en el número 3 de la Calle Catedral.

Dos charlas para todo el público

La velada contará con la participación de los dos expertos del IAC, Elena Arjona Gálvez y Michael Abdul-Masih. La primera ofrecerá la charla Observando y simulando el cosmos: una guía rápida a las galaxias, un recorrido para entender cómo se estudian y modelan estos gigantes del universo.

Por su parte, el segundo presentará en inglés el coloquio Vive rápido y muere joven: una historia de las estrellas más calientes del Universo, donde explicará la vida de las estrellas masivas, desde su formación hasta su colapso.

Ambas conferencias están pensadas para todo tipo de público, sin necesidad de ser un experto astrofísico. Las charlas se complementarán con dinámicas interactivas, juegos de trivial y sorpresas que harán la noche aún más participativa.

Una experiencia única en Canarias

Con Astrotragos Canarias, Tenerife se suma a las ciudades que ya celebran este formato internacional, presente en lugares como Nueva York, Londres o Berlín. El objetivo del IAC es acercar la ciencia a la sociedad de forma divertida y cercana, demostrando que el conocimiento puede compartirse en un ambiente relajado, con música y amigos. El estreno es un paso más en la apuesta del IAC por la divulgación y la participación ciudadana en la ciencia.