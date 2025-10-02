Lavado de cara para la zona del ambulatorio de San Benito, en La Laguna, con mejoras del pavimento y accesibilidad

El entorno del centro de salud de San Benito se encamina hacia unas actuaciones que mejorarán su estado. El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó en su última sesión una moción que tiene como objetivo la rehabilitación del espacio. Con un tránsito incesante de vehículos durante todo el día, la zona de aparcamiento y sus inmediaciones muestran desde hace tiempo un estado bastante mejorable.

La iniciativa la presentó el concejal de Vox, Manuel Alejandro Rodríguez, «para la rehabilitación y reasfaltado del parking del Centro de Atención Especializada y ambulatorio de San Benito». El edil lamentó que el recinto, ubicado en la calle Benito Pérez Galdós, se encuentra «en un avanzado estado de deterioro, con la aparición de grietas de asentamiento, irregularidades, zanjas y socavones».

Desperfectos

Rodríguez también planteó en la exposición de motivos que «los desperfectos se encuentran por todo el perímetro del parking y están especialmente localizados en las entradas y salidas del Centro de Atención Especializada de San Benito y del Centro de Salud San Benito, así como junto a las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, que a menudo presentan movilidad reducida».

El texto registrado por Vox fue objeto de una enmienda de sustitución del grupo de gobierno (PSOE y CC), de la que resultó el acuerdo final: «Coordinarse con las distintas áreas municipales de Seguridad Ciudadana, Sanidad y el Gobierno de Canarias, específicamente con el Servicio Canario de la Salud, para iniciar la redacción del proyecto de mejora de la movilidad, accesibilidad y firme de la zona de acceso, así como la salida de vehículos o peatones, y la mejora del aparcamiento del Centro de Atención Especializada y Centro de Salud de San Benito».

Adecentar la zona

En este ámbito, y más particularmente en los bloques del Polígono Padre Anchieta, se han venido llevando a cabo poco a poco trabajos de accesibilidad y habilitabilidad para adecentar la zona, foco conflictivo en los años 80 y 90 y que intenta dejar atrás aquel estigma. En febrero de 2024 se conoció que se había finalizado una acción sobre 17 bloques. No obstante, la Asociación de Vecinos Padre Anchieta se ha quejado en los últimos años que el lugar requiere de una mayor atención y que la realidad que se encuentra al recorrer las callejuelas y plazoletas interiores no es la más adecuada.

Cerca de allí también existe otro proyecto que no termina de arrancar, como es el arreglo de la antigua estación de guaguas para albergar la nueva comisaría de la Policía Local. Al respecto, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, afirmaba en una reciente entrevista en este periódico que han sacado a licitación la redacción del proyecto y que hay fondos para seguir adelante con la actuación en 2026.