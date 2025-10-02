La Laguna destina más de 750.000 € a fortalecer proyectos sociales del tercer sector

Con el objetivo de reforzar la acción social en el municipio, el Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado un paquete de ayudas por valor de 750.382 euros destinado a proyectos impulsados por organizaciones del tercer sector. Las subvenciones beneficiarán a unas veinte entidades que actúan en ámbitos como la discapacidad, menores, personas sin hogar, envejecimiento o inclusión social.

Más de la mitad del presupuesto ya asignado

Este miércoles el alcalde Luis Yeray Gutiérrez y la concejala de Bienestar Social, María Cruz, recibieron a representantes de las entidades que recibirán estas ayudas. El Gobierno local destaca la importancia de estas organizaciones para “llegar donde la administración no siempre puede llegar”. Con estas nuevas asignaciones, más de la mitad de los 1.124.937 € presupuestados para subvenciones nominativas en 2025 ya están comprometidos.

Según María Cruz, en muchos casos las cantidades concedidas cubrirán “gran parte o la totalidad del coste de los proyectos presentados”.

Proyectos que cambian vidas

La ayuda financiará una variada lista de iniciativas: desde asesoramiento para personas con diabetes, servicios de conciliación laboral y familiar, hasta atención psicosocial para prevenir la exclusión, intérpretes de Lengua de Signos Española o transporte especializado para personas con síndrome de Down.

Entre las entidades beneficiarias figuran ADT (Asociación para la Diabetes de Tenerife), Apanate (Trastorno del Espectro del Autismo), Aldeas Infantiles SOS, Cruz Roja, Atelsam (Salud Mental), Funcasor (personas con discapacidad auditiva), Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (Atem), entre otras.

Subvenciones con condiciones claras

El acuerdo determina que el Ayuntamiento asumirá el coste del mantenimiento, equipamiento, alimentación, atención veterinaria y seguro de responsabilidad civil de los proyectos financiados. Para cubrir estas partidas, se destinarán 39.864 € en cinco pagos anuales.

Las entidades deberán ceder el uso de sus proyectos en el municipio durante el período de vigencia del convenio —hasta septiembre de 2029— y no podrán emplear estos recursos para fines distintos de los aprobados oficialmente.

Una apuesta presupuestaria por el bienestar social

El área de Bienestar Social y Calidad de Vida contará en 2025 con un presupuesto de 24.007.099 €, lo que representa el 11,42 % del gasto municipal total. Esa partida se dedica a políticas sociales que incluyen atención a mayores, infancia, discapacidad, vivienda y apoyo a personas vulnerables.

Con esta medida, La Laguna refuerza su apuesta por el tejido social local y busca garantizar que los proyectos más necesarios sigan adelante, manteniendo activas las estructuras de ayuda comunitaria en el municipio.