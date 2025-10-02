Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Bonos Fomento de La Laguna baten récord: se agotan y logran casi 1 millón inyectado al comercio local

La campaña vendió los 50.000 bonos disponibles y generó un impacto directo de 981.040 €, beneficiando especialmente a barrios y pequeños comercios del municipio.

Los Bonos Fomento para compras en comercio local han sido un éxito.

Los Bonos Fomento para compras en comercio local han sido un éxito. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día

El Día

La Laguna da por cumplido su objetivo de reactivar el consumo local: la campaña Bonos Fomento al Comercio Local, vigente durante septiembre, agotó los 50.000 bonos ofrecidos y logró un canje cercano al millón de euros (981.040,57 €). Apenas quedan unos 18.959 € por canjear, lo que convierte esta edición en un récord absoluto en la historia de esta iniciativa municipal.

Ventas completas y efecto directo en la economía lagunera

Cada bono tenía un valor de 20 €, aunque los ciudadanos pagaban solo 10 €, duplicando el poder adquisitivo en negocios locales. En total, todos los bonos disponibles —valorados en conjunto en 1 millón de euros— fueron vendidos.

La concejala de Comercio, Estefanía Díaz, valoró el respaldo masivo de la ciudadanía y el sector: “Este cierre de campaña evidencia el compromiso con nuestros negocios de proximidad. No solo es un impulso económico, sino también un refuerzo de confianza y dinamismo en los barrios”.

Comercios al límite positivo: muchos rozaron el tope máximo

Un dato destacable: casi el 60 % de los comercios participantes alcanzó o estuvo muy cerca del tope máximo permitido de 3.500 €. Otro 30 % obtuvo rendimientos intermedios, y solo alrededor del 10 % quedó por debajo de los 500 €. Esto demuestra que la mayoría de los negocios obtuvo el máximo partido de la campaña.

El programa no solo ha impulsado ventas puntuales: la afluencia a zonas comerciales abiertas subió y aumentó también el gasto medio, prueba de que muchas personas aprovecharon los bonos para redescubrir comercios de su entorno.

Solidaridad institucional y miras a 2026

El presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), Abbas Moujir, señaló que los Bonos Comercio se consolidan como una herramienta efectiva para inyectar liquidez, atraer clientela y reforzar la conciencia de comprar local. “La Laguna demuestra que con cooperación entre administración, empresas y vecinos los resultados se notan y benefician a todos”, aseguró.

Con la mirada puesta en el próximo año, Díaz avanzó que el área de Comercio prepara nuevas líneas de apoyo en 2026, incluyendo diagnósticos personalizados para más negocios y un modelo de acompañamiento sostenido para reforzar la competitividad y visibilidad del comercio lagunero, replicando la experiencia piloto en Tejina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
  2. Demolición de una casa en ruinas en La Cuesta, en La Laguna, tras años de problemas y quejas vecinales
  3. El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
  4. Un proyecto que da sus primeros pasos en La Laguna: plaza multifuncional de 4.000 metros para Camino del Tornero
  5. El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
  6. Los caballitos de fuego animan La Laguna en la víspera de su día grande
  7. Luis Yeray Gutiérrez: «No hay desarrollo de La Laguna sin soterrar la autopista del Norte»
  8. La Guardia Civil descarta instalar una unidad en el edificio de la Mesa Mota, en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna derriba una casa en ruinas en El Batán tras años de reclamaciones vecinales

El Ayuntamiento de La Laguna derriba una casa en ruinas en El Batán tras años de reclamaciones vecinales

Los Bonos Fomento de La Laguna baten récord: se agotan y logran casi 1 millón inyectado al comercio local

Los Bonos Fomento de La Laguna baten récord: se agotan y logran casi 1 millón inyectado al comercio local

El Teatro Leal acoge este viernes ‘Libros cruzados’, la obra con la que Delirium Teatro celebra 40 años sobre los escenarios

El Teatro Leal acoge este viernes ‘Libros cruzados’, la obra con la que Delirium Teatro celebra 40 años sobre los escenarios

'La Tarde de las Tradiciones' une Canarias y América para celebrar los 25 años de La Laguna como Patrimonio

'La Tarde de las Tradiciones' une Canarias y América para celebrar los 25 años de La Laguna como Patrimonio

La Laguna destina más de 750.000 € a fortalecer proyectos sociales del tercer sector

La Laguna destina más de 750.000 € a fortalecer proyectos sociales del tercer sector

El mejor plan para hacer en Tenerife hoy gratis: ciencia y cervezas en este bar de La Laguna

El mejor plan para hacer en Tenerife hoy gratis: ciencia y cervezas en este bar de La Laguna

EL DÍA sortea 5 entradas dobles para el primer partido de la temporada del La Laguna Tenerife

EL DÍA sortea 5 entradas dobles para el primer partido de la temporada del La Laguna Tenerife

La Laguna celebra el Consejo Municipal de las Mujeres con la vista puesta en el lema y campaña del 25N

La Laguna celebra el Consejo Municipal de las Mujeres con la vista puesta en el lema y campaña del 25N
Tracking Pixel Contents