Los Bonos Fomento de La Laguna baten récord: se agotan y logran casi 1 millón inyectado al comercio local

La Laguna da por cumplido su objetivo de reactivar el consumo local: la campaña Bonos Fomento al Comercio Local, vigente durante septiembre, agotó los 50.000 bonos ofrecidos y logró un canje cercano al millón de euros (981.040,57 €). Apenas quedan unos 18.959 € por canjear, lo que convierte esta edición en un récord absoluto en la historia de esta iniciativa municipal.

Ventas completas y efecto directo en la economía lagunera

Cada bono tenía un valor de 20 €, aunque los ciudadanos pagaban solo 10 €, duplicando el poder adquisitivo en negocios locales. En total, todos los bonos disponibles —valorados en conjunto en 1 millón de euros— fueron vendidos.

La concejala de Comercio, Estefanía Díaz, valoró el respaldo masivo de la ciudadanía y el sector: “Este cierre de campaña evidencia el compromiso con nuestros negocios de proximidad. No solo es un impulso económico, sino también un refuerzo de confianza y dinamismo en los barrios”.

Comercios al límite positivo: muchos rozaron el tope máximo

Un dato destacable: casi el 60 % de los comercios participantes alcanzó o estuvo muy cerca del tope máximo permitido de 3.500 €. Otro 30 % obtuvo rendimientos intermedios, y solo alrededor del 10 % quedó por debajo de los 500 €. Esto demuestra que la mayoría de los negocios obtuvo el máximo partido de la campaña.

El programa no solo ha impulsado ventas puntuales: la afluencia a zonas comerciales abiertas subió y aumentó también el gasto medio, prueba de que muchas personas aprovecharon los bonos para redescubrir comercios de su entorno.

Solidaridad institucional y miras a 2026

El presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), Abbas Moujir, señaló que los Bonos Comercio se consolidan como una herramienta efectiva para inyectar liquidez, atraer clientela y reforzar la conciencia de comprar local. “La Laguna demuestra que con cooperación entre administración, empresas y vecinos los resultados se notan y benefician a todos”, aseguró.

Con la mirada puesta en el próximo año, Díaz avanzó que el área de Comercio prepara nuevas líneas de apoyo en 2026, incluyendo diagnósticos personalizados para más negocios y un modelo de acompañamiento sostenido para reforzar la competitividad y visibilidad del comercio lagunero, replicando la experiencia piloto en Tejina.