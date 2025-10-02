El Ayuntamiento de La Laguna derriba una casa en ruinas en El Batán tras años de reclamaciones vecinales

El Ayuntamiento de La Laguna ha comenzado esta semana los trabajos de demolición de una vivienda en ruinas ubicada en El Batán, uno de los caseríos del Parque Rural de Anaga. El inmueble, situado justo frente a la iglesia, llevaba más de una década en estado de abandono y presentaba un riesgo evidente de derrumbe, lo que había generado una demanda histórica por parte del vecindario, preocupado por la seguridad de la zona.

La intervención ha sido asumida de manera subsidiaria por la Gerencia de Urbanismo, tras un largo proceso administrativo iniciado hace más de una década. La demolición tiene un presupuesto de 65.824 euros, que será repercutido a los propietarios del inmueble, quienes nunca atendieron los requerimientos ni se personaron en el expediente.

Una actuación esperada por el vecindario

El concejal de Ordenación del Territorio y director de la Gerencia de Urbanismo, Adolfo Cordobés, estuvo presente en el inicio de las obras. “Esta intervención responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de El Batán. Ha sido un proceso largo, pero con esta demolición el entorno mejora y se elimina una amenaza real”, explicó.

La ruina del inmueble fue declarada oficialmente en 2010, tras una resolución que instaba a los titulares a acometer las obras necesarias. Ante la falta total de respuesta, el Ayuntamiento optó por la ejecución forzosa mediante actuación subsidiaria.

Seguridad reforzada en una zona sensible

Debido a la compleja ubicación del edificio —en una zona de difícil acceso y dentro del espacio protegido del Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera—, el proceso incluyó la redacción de un nuevo proyecto técnico y una revisión de las medidas de seguridad para garantizar la correcta ejecución de los trabajos. Estas condiciones provocaron cierta demora, pero Urbanismo asegura que fueron necesarias para cumplir con la legalidad y proteger tanto a trabajadores como residentes.

El plazo máximo de ejecución es de dos meses, y se espera que, una vez finalizado, el entorno recupere la seguridad y mejore su imagen urbana, respetando las condiciones del entorno natural protegido.

Un paso más hacia la conservación de los entornos rurales

Esta intervención se enmarca dentro del trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando para mejorar la seguridad estructural y paisajística de distintos núcleos rurales del municipio, especialmente en áreas de valor medioambiental y patrimonial como Anaga, donde la conservación del entorno y el respeto a la tradición arquitectónica son claves.