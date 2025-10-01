Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Laguna renueva el compromiso con los perros Laika y Gramo para reforzar la lucha contra las drogas

El Ayuntamiento firma un nuevo convenio para mantener en activo a los dos perros policía hasta 2029. La Unidad Canina realiza unas 600 intervenciones anuales y prepara nuevas incorporaciones.

Reunión con la policía local.

Reunión con la policía local. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

La Unidad Canina de la Policía Local de La Laguna continuará contando con sus dos miembros más efectivos en la detección de drogas: Laika y Gramo. El Ayuntamiento ha renovado esta semana el acuerdo de colaboración con los agentes propietarios de estos dos perros, que desde hace más de nueve años prestan servicio en operativos contra el tráfico y consumo de estupefacientes.

Un nuevo acuerdo para cuatro años más

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, firmaron este martes el convenio con los agentes Jesús Moreno y David Padilla, guías y propietarios de Laika (pastor belga malinois) y Gramo (springer spaniel inglés). El acuerdo prolonga el uso exclusivo de los perros por parte de la Policía Local hasta septiembre de 2029, con posibilidad de ampliarse otros cuatro años más.

Ambos responsables municipales destacaron el papel “clave” de estos animales en la prevención del delito y su plena integración en el cuerpo. “Son muy queridos por la plantilla y por la ciudadanía, y su trabajo es fundamental para reforzar la seguridad en el municipio”, señaló Albelo.

Un historial de servicio que habla por sí solo

Laika y Gramo han participado en cientos de actuaciones desde su incorporación en 2015. Según los datos municipales, la Unidad Canina lleva a cabo cada año alrededor de 600 intervenciones con levantamiento de acta, muchas de ellas en entornos públicos sensibles. El número de detenciones mensuales oscila entre tres y cuatro, y su historial incluye operaciones destacadas como la incautación de 4,5 kilos de hachís ocultos en un coche en la vía pública.

Bienestar garantizado y dotación económica

El acuerdo firmado contempla una partida municipal de 39.864 euros, que se abonarán en cinco anualidades. Esta dotación cubre los gastos de alimentación, atención veterinaria, seguro de responsabilidad civil y equipamiento necesario para los perros.

La unidad tiene su base en el destacamento de Taco, en un espacio especialmente adaptado para el descanso y cuidado de los animales. La gestión funcional y operativa recae sobre el subinspector David Cairós.

Preparando el relevo: jubilaciones y nuevos fichajes

Laika y Gramo son actualmente los únicos miembros en activo de la Unidad Canina, tras la reciente jubilación de Anker y Shakira, que recibirán un homenaje el próximo 7 de octubre. Los agentes ya trabajan en la selección de nuevos cachorros que puedan comenzar su entrenamiento e incorporarse próximamente al servicio.

La Laguna celebra el Consejo Municipal de las Mujeres con la vista puesta en el lema y campaña del 25N La jornada también sirvió para presentar los avances del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que ya se encuentra en fase administrativa El Consejo Municipal de las Mujeres de La Laguna ha celebrado la tercera sesión del año con la planificación de los actos, emblema y campaña del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como punto principal de los temas a debatir entre las representantes de los diferentes partidos políticos, colectivos sociales y asociaciones de mujeres que estuvieron presentes durante la mañana en la sala de Cristal del antiguo convento de Santo Domingo. El concejal de Igualdad y Mujer, Dailos González, que ha presidido el encuentro de este órgano municipal, ha destacado que este año la campaña del 25N irá dirigida a la población joven del municipio, "ya que preocupa el aumento de discursos antifeministas en este sector de la población, donde hemos detectado proclamas y actitudes hostiles hacia las mujeres, sobre todo en entornos digitales donde el anonimato permite una mayor impunidad". Además, durante la sesión, se presentaron los avances del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que, tras el periodo de consultas realizadas por los diferentes centros ciudadanos y una vez finalizado el proceso de elaboración, pasa ahora a la fase administrativa. La reunión también permitió abordar los principales retos en materia de igualdad de oportunidades, la planificación de futuras actividades y la evaluación de proyectos en marcha. El Consejo Municipal de las Mujeres es un órgano asesor, de consulta y seguimiento de la gestión municipal en todas aquellas acciones que incidan en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como un cauce para animar y potenciar la participación de las mujeres en la vida cotidiana y la coordinación en políticas de igualdad de los colectivos que lo integran.

