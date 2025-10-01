La Laguna renueva el compromiso con los perros Laika y Gramo para reforzar la lucha contra las drogas

La Unidad Canina de la Policía Local de La Laguna continuará contando con sus dos miembros más efectivos en la detección de drogas: Laika y Gramo. El Ayuntamiento ha renovado esta semana el acuerdo de colaboración con los agentes propietarios de estos dos perros, que desde hace más de nueve años prestan servicio en operativos contra el tráfico y consumo de estupefacientes.

Un nuevo acuerdo para cuatro años más

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, firmaron este martes el convenio con los agentes Jesús Moreno y David Padilla, guías y propietarios de Laika (pastor belga malinois) y Gramo (springer spaniel inglés). El acuerdo prolonga el uso exclusivo de los perros por parte de la Policía Local hasta septiembre de 2029, con posibilidad de ampliarse otros cuatro años más.

Ambos responsables municipales destacaron el papel “clave” de estos animales en la prevención del delito y su plena integración en el cuerpo. “Son muy queridos por la plantilla y por la ciudadanía, y su trabajo es fundamental para reforzar la seguridad en el municipio”, señaló Albelo.

Un historial de servicio que habla por sí solo

Laika y Gramo han participado en cientos de actuaciones desde su incorporación en 2015. Según los datos municipales, la Unidad Canina lleva a cabo cada año alrededor de 600 intervenciones con levantamiento de acta, muchas de ellas en entornos públicos sensibles. El número de detenciones mensuales oscila entre tres y cuatro, y su historial incluye operaciones destacadas como la incautación de 4,5 kilos de hachís ocultos en un coche en la vía pública.

Bienestar garantizado y dotación económica

El acuerdo firmado contempla una partida municipal de 39.864 euros, que se abonarán en cinco anualidades. Esta dotación cubre los gastos de alimentación, atención veterinaria, seguro de responsabilidad civil y equipamiento necesario para los perros.

La unidad tiene su base en el destacamento de Taco, en un espacio especialmente adaptado para el descanso y cuidado de los animales. La gestión funcional y operativa recae sobre el subinspector David Cairós.

Preparando el relevo: jubilaciones y nuevos fichajes

Laika y Gramo son actualmente los únicos miembros en activo de la Unidad Canina, tras la reciente jubilación de Anker y Shakira, que recibirán un homenaje el próximo 7 de octubre. Los agentes ya trabajan en la selección de nuevos cachorros que puedan comenzar su entrenamiento e incorporarse próximamente al servicio.