La Laguna celebra el Consejo Municipal de las Mujeres con la vista puesta en el lema y campaña del 25N

El Consejo Municipal de las Mujeres de La Laguna ha acordado que la próxima campaña del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se dirigirá especialmente a la juventud del municipio. La decisión llega tras detectar un preocupante aumento de mensajes antifeministas y actitudes hostiles hacia las mujeres en entornos digitales.

Una campaña con los ojos puestos en la nueva generación

Durante la tercera sesión del año de este órgano consultivo, celebrada en la sala de Cristal del antiguo convento de Santo Domingo, se abordaron los preparativos para los actos del 25N, que incluirán acciones de sensibilización dirigidas a adolescentes y jóvenes, tanto en centros educativos como en redes sociales.

El concejal de Igualdad y Mujer, Dailos González, advirtió sobre “la creciente normalización de discursos misóginos entre la población joven, especialmente en plataformas digitales donde el anonimato incrementa la impunidad”.

Avances en el III Plan de Igualdad

Otro de los puntos clave del encuentro fue la presentación del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que ya ha superado la fase de consultas ciudadanas y se encuentra ahora en fase administrativa, tras incorporar aportaciones de los distintos centros ciudadanos del municipio.

El plan pretende convertirse en la hoja de ruta municipal en materia de igualdad de género para los próximos años, con acciones que abarcan desde la educación hasta la conciliación familiar o el empleo.

Retos pendientes y participación activa

Además de los preparativos para el 25N y el nuevo plan estratégico, la sesión permitió a representantes de partidos políticos, asociaciones de mujeres y colectivos sociales debatir sobre los principales retos en materia de igualdad en el municipio, así como evaluar proyectos en curso y planificar nuevas acciones conjuntas.

El Consejo Municipal de las Mujeres es un órgano de participación, asesoramiento y seguimiento que busca impulsar políticas de igualdad y reforzar el papel activo de las mujeres en la vida política, cultural y social de La Laguna.