Alisios Festival Pop vuelve este sábado a La Laguna con conciertos, cultura y talento joven

La música en directo y el talento emergente serán los grandes protagonistas este sábado, 4 de octubre, en la plaza del Adelantado, con la celebración de la 18ª edición del Alisios Festival Pop. El evento, con entrada libre, contará con conciertos, actividades culturales y la gran final musical a partir de las 21:00 horas.

Cultura, inclusión y sostenibilidad en el centro de La Laguna

Organizado por Marcha FM con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna, el festival arrancará desde las 18:00 horas con una agenda multidisciplinar que incluye exposiciones, talleres, mesas redondas y actuaciones de academias de baile. Bajo el lema de la música como motor de inclusión y sostenibilidad, Alisios Festival Pop se consolida como una cita esencial en la agenda cultural de Canarias.

El concejal de Juventud, Sergio Eiroa, destaca que el festival “es una apuesta por un ocio de calidad que da visibilidad a los jóvenes talentos y genera comunidad”. Por su parte, el consejero de Cultura del Cabildo, José Carlos Acha, también ha mostrado su respaldo al certamen, al que considera “clave para fortalecer el tejido cultural de Tenerife”.

Cuatro bandas finalistas y una actuación muy esperada

El plato fuerte llegará a partir de las 21:00 horas, cuando se celebre la final musical entre los cuatro grupos seleccionados:

Abora Project

Amakó

Sínora

Yosu Laroca

Cada banda presentará sus composiciones originales ante un jurado profesional. El grupo ganador se llevará como premio la grabación de un EP en Guamasa Estudios, un impulso clave para su carrera artística.

La noche también contará con la actuación especial de Luis Tevez, ganador de la pasada edición, quien presentará nuevos temas en directo. El artista ha destacado el papel del festival en su trayectoria: “Ganar Alisios Festival Pop me abrió muchas puertas”.

Mucho más que un concierto

El evento ofrece una programación que va más allá de la música. Entre las actividades destacan:

La exposición ‘Voces con poder’

La mesa redonda ‘Con clave de éxito’

Talleres de producción musical e inclusión

Exhibiciones de baile a cargo de Crew of Dreams y 5DB

Un photocall sostenible y zonas de participación ciudadana

El director de Marcha FM, Juan Lima Cuello, resume el espíritu del festival: “Alisios Festival Pop es un punto de encuentro para celebrar la música, la diversidad y el talento local”.

Apoyo institucional y colaboraciones

El festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, junto a entidades colaboradoras como:

Guamasa Estudios

Deportes Salud

+Led

Big Fish

Gráficas MDesign

Marcha Sound

Punto Medio Eventos y Producciones

Alisios Festival Pop 2025 reafirma su papel como plataforma para el talento joven canario, transformando por una noche el centro histórico de La Laguna en un escaparate de creatividad, música y cultura para todos los públicos.