Alisios Festival Pop vuelve este sábado a La Laguna con conciertos, cultura y talento joven

La plaza del Adelantado acoge la final de la 18ª edición del festival, con entrada libre, actuaciones musicales, talleres inclusivos y actividades desde las 18:00 horas.

Presentación de Alisios Festival Pop 2025.

Presentación de Alisios Festival Pop 2025. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

La música en directo y el talento emergente serán los grandes protagonistas este sábado, 4 de octubre, en la plaza del Adelantado, con la celebración de la 18ª edición del Alisios Festival Pop. El evento, con entrada libre, contará con conciertos, actividades culturales y la gran final musical a partir de las 21:00 horas.

Cultura, inclusión y sostenibilidad en el centro de La Laguna

Organizado por Marcha FM con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna, el festival arrancará desde las 18:00 horas con una agenda multidisciplinar que incluye exposiciones, talleres, mesas redondas y actuaciones de academias de baile. Bajo el lema de la música como motor de inclusión y sostenibilidad, Alisios Festival Pop se consolida como una cita esencial en la agenda cultural de Canarias.

El concejal de Juventud, Sergio Eiroa, destaca que el festival “es una apuesta por un ocio de calidad que da visibilidad a los jóvenes talentos y genera comunidad”. Por su parte, el consejero de Cultura del Cabildo, José Carlos Acha, también ha mostrado su respaldo al certamen, al que considera “clave para fortalecer el tejido cultural de Tenerife”.

Cuatro bandas finalistas y una actuación muy esperada

El plato fuerte llegará a partir de las 21:00 horas, cuando se celebre la final musical entre los cuatro grupos seleccionados:

  • Abora Project
  • Amakó
  • Sínora
  • Yosu Laroca

Cada banda presentará sus composiciones originales ante un jurado profesional. El grupo ganador se llevará como premio la grabación de un EP en Guamasa Estudios, un impulso clave para su carrera artística.

La noche también contará con la actuación especial de Luis Tevez, ganador de la pasada edición, quien presentará nuevos temas en directo. El artista ha destacado el papel del festival en su trayectoria: “Ganar Alisios Festival Pop me abrió muchas puertas”.

Mucho más que un concierto

El evento ofrece una programación que va más allá de la música. Entre las actividades destacan:

  • La exposición ‘Voces con poder’
  • La mesa redonda ‘Con clave de éxito’
  • Talleres de producción musical e inclusión
  • Exhibiciones de baile a cargo de Crew of Dreams y 5DB
  • Un photocall sostenible y zonas de participación ciudadana

El director de Marcha FM, Juan Lima Cuello, resume el espíritu del festival: “Alisios Festival Pop es un punto de encuentro para celebrar la música, la diversidad y el talento local”.

Apoyo institucional y colaboraciones

El festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, junto a entidades colaboradoras como:

  • Guamasa Estudios
  • Deportes Salud
  • +Led
  • Big Fish
  • Gráficas MDesign
  • Marcha Sound
  • Punto Medio Eventos y Producciones

Alisios Festival Pop 2025 reafirma su papel como plataforma para el talento joven canario, transformando por una noche el centro histórico de La Laguna en un escaparate de creatividad, música y cultura para todos los públicos.

La Laguna celebra el Consejo Municipal de las Mujeres con la vista puesta en el lema y campaña del 25N La jornada también sirvió para presentar los avances del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que ya se encuentra en fase administrativa El Consejo Municipal de las Mujeres de La Laguna ha celebrado la tercera sesión del año con la planificación de los actos, emblema y campaña del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como punto principal de los temas a debatir entre las representantes de los diferentes partidos políticos, colectivos sociales y asociaciones de mujeres que estuvieron presentes durante la mañana en la sala de Cristal del antiguo convento de Santo Domingo. El concejal de Igualdad y Mujer, Dailos González, que ha presidido el encuentro de este órgano municipal, ha destacado que este año la campaña del 25N irá dirigida a la población joven del municipio, “ya que preocupa el aumento de discursos antifeministas en este sector de la población, donde hemos detectado proclamas y actitudes hostiles hacia las mujeres, sobre todo en entornos digitales donde el anonimato permite una mayor impunidad”. Además, durante la sesión, se presentaron los avances del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que, tras el periodo de consultas realizadas por los diferentes centros ciudadanos y una vez finalizado el proceso de elaboración, pasa ahora a la fase administrativa. La reunión también permitió abordar los principales retos en materia de igualdad de oportunidades, la planificación de futuras actividades y la evaluación de proyectos en marcha. El Consejo Municipal de las Mujeres es un órgano asesor, de consulta y seguimiento de la gestión municipal en todas aquellas acciones que incidan en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como un cauce para animar y potenciar la participación de las mujeres en la vida cotidiana y la coordinación en políticas de igualdad de los colectivos que lo integran.

