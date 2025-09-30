La Laguna estrena un Parque de Los Andenes más verde, inclusivo y accesible

El Ayuntamiento de La Laguna ha dado por concluida la rehabilitación completa del Parque de Los Andenes, un recinto de 6.000 metros cuadrados que ahora luce un aspecto renovado, más verde y pensado para todos los vecinos. Las mejoras han abarcado los caminos interiores, el sistema de riego, el mobiliario urbano, el parque infantil y la jardinería.

Más vegetación, sombra y confort

La rehabilitación incluye la plantación de 15 nuevos árboles y unas 800 plantas ornamentales, que se suman a las especies ya existentes. Ahora, el parque cuenta con más de 100 árboles, palmeras y cerca de 200 arbustos, cuidadosamente saneados y podados. Con esto, se refuerzan las zonas de sombra natural, fundamentales en días de calor.

Espacios de encuentro y juegos para todas las edades

El proyecto ha incorporado elementos de convivencia como tagorores, mesas, bancos, papeleras y paneles informativos. El parque infantil se ha renovado con juegos inclusivos (columpios, toboganes, torres y pasarelas) y pavimento de caucho amortiguador, para una mayor seguridad.

Accesibilidad universal como prioridad

Se han mejorado los accesos con rampas pavimentadas que permiten el acceso sin barreras. Esta intervención responde al objetivo de que el parque sea plenamente accesible para personas con movilidad reducida y para todas las edades.

Opiniones desde el barrio

Rafael Herrera, residente del entorno, valoró la rehabilitación destacando que “ahora podemos disfrutar de un espacio moderno que favorece la convivencia, el ocio familiar y el contacto con la naturaleza sin tener que salir del barrio”.

Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, subrayó que la actuación demuestra la apuesta por mantener y mejorar las zonas verdes existentes del municipio, garantizando que sean dignas, seguras, amables y funcionales para el disfrute diario.