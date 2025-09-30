La Laguna estrena un Parque de Los Andenes más verde, inclusivo y accesible
Después de una rehabilitación integral, el parque de 6.000 m² reabre con nuevo mobiliario, vegetación renovada, juegos inclusivos y mejoras en accesos y caminos.
El Ayuntamiento de La Laguna ha dado por concluida la rehabilitación completa del Parque de Los Andenes, un recinto de 6.000 metros cuadrados que ahora luce un aspecto renovado, más verde y pensado para todos los vecinos. Las mejoras han abarcado los caminos interiores, el sistema de riego, el mobiliario urbano, el parque infantil y la jardinería.
Más vegetación, sombra y confort
La rehabilitación incluye la plantación de 15 nuevos árboles y unas 800 plantas ornamentales, que se suman a las especies ya existentes. Ahora, el parque cuenta con más de 100 árboles, palmeras y cerca de 200 arbustos, cuidadosamente saneados y podados. Con esto, se refuerzan las zonas de sombra natural, fundamentales en días de calor.
Espacios de encuentro y juegos para todas las edades
El proyecto ha incorporado elementos de convivencia como tagorores, mesas, bancos, papeleras y paneles informativos. El parque infantil se ha renovado con juegos inclusivos (columpios, toboganes, torres y pasarelas) y pavimento de caucho amortiguador, para una mayor seguridad.
Accesibilidad universal como prioridad
Se han mejorado los accesos con rampas pavimentadas que permiten el acceso sin barreras. Esta intervención responde al objetivo de que el parque sea plenamente accesible para personas con movilidad reducida y para todas las edades.
Opiniones desde el barrio
Rafael Herrera, residente del entorno, valoró la rehabilitación destacando que “ahora podemos disfrutar de un espacio moderno que favorece la convivencia, el ocio familiar y el contacto con la naturaleza sin tener que salir del barrio”.
Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, subrayó que la actuación demuestra la apuesta por mantener y mejorar las zonas verdes existentes del municipio, garantizando que sean dignas, seguras, amables y funcionales para el disfrute diario.
- Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
- Demolición de una casa en ruinas en La Cuesta, en La Laguna, tras años de problemas y quejas vecinales
- El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
- Un proyecto que da sus primeros pasos en La Laguna: plaza multifuncional de 4.000 metros para Camino del Tornero
- Los caballitos de fuego animan La Laguna en la víspera de su día grande
- Luis Yeray Gutiérrez: «No hay desarrollo de La Laguna sin soterrar la autopista del Norte»
- La Guardia Civil descarta instalar una unidad en el edificio de la Mesa Mota, en La Laguna
- El Cristo de La Laguna cambia su Santuario por la Catedral durante cinco días