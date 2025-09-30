La Laguna reactiva el camping de Punta del Hidalgo con un nuevo sistema que permitirá a la gente usarlo a diario

El Ayuntamiento de La Laguna reabrirá este miércoles 1 de octubre el camping municipal de Punta del Hidalgo, una de las infraestructuras recreativas más valoradas del litoral del municipio. Tras un periodo de inactividad por obras y por la necesidad de implantar un nuevo sistema de gestión, el espacio vuelve a estar operativo con uso diario —hasta ahora solo abría fines de semana y festivos— y con una plataforma digital para tramitar reservas online.

Desde este lunes, los usuarios pueden acceder a la web camping.lalaguna.es para planificar su estancia, tanto si van con tienda como con caravana o autocaravana.

Reservas por internet y horario ampliado

El nuevo sistema permitirá una gestión más eficiente, similar a la de otros campings del país. El recinto contará con un horario de atención presencial de 9:00 a 18:00, y se han habilitado mecanismos digitales para el control de accesos y el pago telemático.

“La intención era haber abierto durante el verano, pero el proceso se alargó más de lo previsto”, reconoció el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, quien agradeció la paciencia de los usuarios habituales. “Ahora, los servicios mejorarán de forma inmediata, tanto en atención como en comodidad”, añadió.

Mejora de las instalaciones y ampliación de servicios

Durante los últimos meses se han acometido diferentes obras de adecuación, como la construcción de una nueva caseta para el personal, la adaptación del sistema contraincendios y la revisión de las acometidas de agua, electricidad y datos. También se demolió una antigua vivienda en ruinas y se reforzó la seguridad del recinto.

El edificio principal del camping, que presentaba deficiencias estructurales, seguirá cerrado por el momento a la espera de una reforma integral. No obstante, ya se planifica la adaptación de los baños para personas con discapacidad y ostomizadas en una segunda fase, prevista para 2026.

Un camping con capacidad para más de 300 personas

El camping de Punta del Hidalgo cuenta con una extensión de 24.000 metros cuadrados, distribuidos en dos zonas diferenciadas: una zona superior con 15 parcelas para tiendas de campaña, y una inferior con 63 parcelas para caravanas, autocaravanas y casetas, con una capacidad total estimada de 312 personas.

El uso del recinto seguirá rigiéndose, de momento, por la ordenanza vigente, con las mismas tarifas y normativa. Desde el área municipal ya se trabaja en una nueva ordenanza que actualizará el reglamento y adaptará el servicio a los estándares actuales.

Nuevo control del aparcamiento anexo

Otro de los cambios importantes afecta al aparcamiento contiguo al camping, con 78 plazas. A partir de ahora, su uso estará regulado mediante barreras automáticas, máquinas de cobro y atención al usuario a través del mismo personal que gestiona el camping.

Este sistema busca ordenar el uso del espacio y mejorar la experiencia de los campistas, así como reducir los problemas de saturación en una zona especialmente transitada durante los fines de semana y periodos vacacionales.