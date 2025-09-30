El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público

El Ayuntamiento de La Laguna tendrá que dar marcha atrás al expediente de adjudicación del servicio de conservación y mantenimiento de alumbrado público por un valor de 18,7 millones de euros aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 29 de abril. El Consistorio lagunero, además, debe excluir a la UTE formada por las empresas Imesapi [que representa el 80% de la UTE] y Emelsa al quedar constatado que hubo un conflicto de intereses que "arroja una sombra de duda más que razonable sobre la imparcialidad" de la evaluación de las ofertas presentadas por las licitadoras. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias ha resuelto de esta manera la denuncia presentada por Effico, cuya oferta de licitación quedó en segunda posición. Este órgano da la razón a la empresa demandante que ya había advertido del posible conflicto de intereses antes, incluso, de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento tomara una decisión para adjudicar el millonario contrato público.

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos destaca que los órganos de decisión de la Corporación lagunera que estaban al corriente del expediente que debía resolver la adjudicación debieron "adoptar las actuaciones necesarias y efectivas" para paliar las consecuencias del "claro conflicto de intereses ya generado en ese momento, cosa que ha quedado patente que no se llevó a cabo". En este sentido, este órgano considera que el procedimiento aprobado está manchado por una duda más que razonable sobre la imparcialidad de la evaluación o baremación de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras y alude a la jurisprudencia asentada por el Tribunal europeo y que dicta, como única medida a adoptar para salvar la licitación y garantizar la satisfacción de los intereses del Ayuntamiento, la exclusión del procedimiento de la empresa licitadora que se ha visto beneficiada.

La sala no entra a valorar, ni a poner en duda, la profesionalidad e integridad de los empleados públicos que participaron en el procedimiento de contratación del servicio de alumbrado público de La Laguna e incide en que tampoco es objetivo de este tribunal calificar conducta alguna de los funcionarios intervinientes. La empresa denunciante, no obstante, recurrió el procedimiento, entre otras cuestiones, al conocer la relación de tipo marital existente entre la entonces jefa del servicio del Área de Medio Ambiente y Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna, que promovió en un principio el expediente de contratación del servicio de alumbrado e instalaciones eléctricas, y el apoderado solidario y delegado provincial de Imesapi.

Pero es más, la empresa demandante también hizo constar en su recurso que esta alta funcionaria del Consistorio lagunero, que estuvo al frente del área cuando se impulsó el expediente, aunque luego se apartó, es secretaria del Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, a quien se le encargó elaborar el informe de asistencia técnica del expediente. Ese informe fue refrendado y asumido en su totalidad por la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales y se remitió al área de Medio Ambiente y Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna. la funcionaria y secretaria de este colegio profesional fue, además, sustituida en su puesto en el Ayuntamiento por el hijo del decano del órgano colegial de los ingenieros de la provincia tinerfeña.

A pesar de ello, el tribunal señala que para dictar el fallo que ha acabado por dar la razón a la empresa denunciante Effico, "no es necesario constatar la producción de connivencia, ni de mala fe entre las partes para apreciar una situación de conflicto de intereses". Pero es que además, la sala argumenta que tales calificaciones están fuera del ámbito de competencia de este órgano.

Con estos argumentos, el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias "declara la nulidad de la adjudicación del contrato del servicio de conservación y mantenimiento de alumbrado público en el municipio de La Laguna y ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior a la adopción del acuerdo de la Junta de Gobierno municipal para que se excluya a la UTE formada por Imesapi-Emelsa de la licitación. Conforme a este fallo, el tribunal también indica que debe requerirse a Effico, cuya oferta quedó en segundo lugar para que presente la documentación necesaria y que el órgano de contratación municipal adopte los acuerdos que correspondan respecto a la adjudicación del contrato.

Esta resolución es firme en la vía administrativa aunque cabe recurrir el fallo ante la sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).