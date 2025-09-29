El Ayuntamiento de La Laguna culmina la reforma del pabellón de Valle de Guerra

El Ayuntamiento de La Laguna ha dado por finalizadas las obras de mejora en la cubierta del pabellón deportivo de Valle de Guerra. La intervención, ejecutada a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), responde a una demanda vecinal histórica y se enmarca dentro del plan municipal para renovar las infraestructuras deportivas del municipio.

Con esta actuación, se solventan los problemas estructurales que venía presentando la instalación, y que dificultaban el uso continuado del espacio, especialmente durante los meses de lluvia. Desde el consistorio destacan que la intervención no solo mejora la seguridad y la comodidad de los usuarios, sino que también permite retomar la actividad deportiva con plenas garantías.

El presidente del OAD, Badel Albelo, subrayó que la reforma de la cubierta supone “un paso importante en el compromiso del Ayuntamiento con los barrios y con el deporte base”. En palabras del responsable municipal, la actuación busca “garantizar espacios más seguros y dignos para la práctica deportiva, atendiendo a las necesidades reales de los vecinos y vecinas”.

Compromiso con todos los núcleos poblacionales

Albelo también adelantó que las obras en Valle de Guerra son solo una de las muchas previstas dentro del plan de actuaciones del OAD. Las próximas intervenciones se centrarán en la reparación de cubiertas en otras instalaciones del municipio, como el pabellón y el terrero de lucha de Guamasa, así como en el recinto deportivo de Camino Largo.

“El objetivo es que todos los núcleos poblacionales de La Laguna cuenten con instalaciones deportivas a la altura de lo que merecen”, explicó Albelo. Además, insistió en que estas reformas también responden al compromiso del Consistorio con los clubes deportivos locales, que a menudo se ven limitados por el mal estado de algunas infraestructuras.

El deporte como eje vertebrador

El plan municipal de mejora de instalaciones deportivas busca reforzar la red de equipamientos en todo el término municipal, apostando por el deporte como herramienta de cohesión social. Desde el Ayuntamiento de La Laguna insisten en que este tipo de actuaciones no solo benefician a deportistas y clubes, sino también a los vecinos en general, al recuperar espacios de encuentro, actividad física y comunidad.