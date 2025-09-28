Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
Luis Yeray Gutiérrez anuncia una actuación para la que se recogerán previamente aportaciones vecinales
Nueva cara para la avenida de La Trinidad. El Ayuntamiento de La Laguna prepara una actuación con el objetivo de sacar a esta importante arteria del estado en el que se encuentra, para lo que tiene previsto recoger aportaciones vecinales. La idea del consistorio es desarrollar un plan integral que permita un espacio renovado, según avanza el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez.
«No será un lavado de cara, sino una reforma integral, rehabilitarla por completo», precisa Gutiérrez sobre una de las principales entradas y salidas del casco histórico, cuya presencia ha ido empeorando al compás de los cambios urbanísticos de los últimos años. «Queremos que sea un proyecto participativo para que la ciudadanía exponga propuestas», manifiesta.
«Espacio feo»
El regidor local lo tiene claro: «Para mí es uno los espacios más feos que tiene esta ciudad». No en vano, el contraste entre las calles peatonales y este otro punto es notable. «No está a la altura», opina Luis Yeray Gutiérrez, y recalca que se trata de «una de las principales imágenes» que se encuentra el visitante a su llegada a Aguere.
La avenida de La Trinidad fue inaugurada en 1961. Las imágenes de aquel tiempo muestran una vía que nada tiene que ver con la actual. Era un lugar abierto, con una rambla central y muy luminoso. Aquello fue dando pasos hacia unos soportales lúgubres, ausencia de vegetación, espacios para el peatón limitados, carriles para el tráfico rodado muy estrechos, el tranvía y su catenaria metidos con calzador, y la mayor ‘aridez’, si cabe, de la zona más próxima a la rotonda del Padre Anchieta.
Vegetación y zonas de sombra
«La intención es que posea elementos de vegetación, zonas de sombra, que permita pasear…», avanza el alcalde sobre el proyecto que empieza a dar sus primeros pasos. «Queremos darle alegría al lugar y una nueva imagen a la ciudad», expresa.
La necesidad de esta mejora del espacio es compartida por la Asociación de Vecinos Casco Histórico. «Está claro que hace falta una remodelación», considera el presidente de esta entidad ciudadana, Pablo Reyes. «Yo creo que las entradas a la ciudad deben ser ejemplo de esta», indica, antes de referirse al estado que presentan el asfalto, a las aceras «deterioradas y estrechas» y a la ausencia de vegetación.
Leonardo Torriani
Las mejoras en La Trinidad seguirían a las que ya se están realizando en otra entrada destacada a la ciudad histórica, como es la avenida Leonardo Torriani. Según explicaban meses atrás desde el Ayuntamiento, se está procediendo a la sustitución del pavimento por otro menos deslizante. A lo anterior se unen labores de embellecimiento y saneo de los muretes de las jardineras ubicadas en el lateral oeste, la instalación de nuevos bordillos enrasados con la calzada para facilitar los accesos a los garajes, la eliminación o modificación de pilones que suponían un impedimento al tránsito de peatones, la reubicación de mobiliario público, la restitución de determinados imbornales y la reordenación de marquesinas y áreas de paradas de guagua. Todo ello con una inversión económica de unos 480.000 euros.
La pasarela de Anchieta continúa a la espera
La pasarela peatonal de Anchieta sigue encadenando retrasos y contratiempos que impiden su apertura. Se trata de unos trabajos que también han supuesto que uno de los emblemas del municipio, como es la estatua del Padre Anchieta, haya quedado relegado a un segundo plano, para lo que antes de su traslado, con más voluntad que éxito, pidió una solución el cronista oficial de La Laguna, Eliseo Izquierdo. Preguntado al respecto, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez admite que la escultura «está quizá más difuminada en este entorno», aunque añade que «ha ganado una plaza» y que «todos los planes de seguridad solicitaron que se colocara en este lugar».
