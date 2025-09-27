El servicio de socorrismo de La Laguna realiza más de 750 asistencias en el litoral este verano
Casi el 90% de los casos fueron leves y no hubo víctimas mortales; el servicio estrenó drones de rescate, nuevas torres y más sillas anfibias.
El personal de vigilancia y socorrismo del litoral de San Cristóbal de La Laguna llevó a cabo 757 asistencias durante los meses de verano, según el balance presentado por el Ayuntamiento. La mayoría de los casos, cerca del 90% fueron de carácter leve o no precisaron intervención sanitaria, y no se registraron víctimas mortales.
Refuerzo en seguridad y prevención
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Playas y Piscinas, Ángel Chinea, recibieron esta semana a representantes del servicio para agradecer la labor realizada en playas y piscinas naturales del municipio. “Este año hemos estrenado importantes mejoras, gracias al nuevo contrato del servicio, como el aumento de personal, nuevas torres de vigilancia, la ampliación de sillas anfibias y la incorporación de un dron de rescate para agilizar las emergencias acuáticas”, destacó Gutiérrez.
Por su parte, Chinea apeló a la prudencia: “En ocasiones, ignorar las indicaciones del personal de socorrismo puede obligar a estos profesionales a arriesgar su vida para rescatar a bañistas en zonas de difícil acceso”.
Servicios inclusivos en la costa
Uno de los avances más significativos ha sido la ampliación de sillas anfibias para facilitar el baño a personas con discapacidad o movilidad reducida. Este verano se incorporaron cuatro nuevos dispositivos, adquiridos gracias a la colaboración con el Gobierno de Canarias y fondos europeos del MRR.
Un total de 30 personas hicieron uso de este servicio inclusivo, lo que supone un incremento respecto al año anterior.
Más actuaciones preventivas y rescates
El balance municipal recoge también un aumento del 83% en las actuaciones preventivas, que pasaron de 13.728 en 2024 a 25.129 este año. También se multiplicaron las intervenciones acuáticas, con 65 rescates frente a los 16 del verano pasado.
Las asistencias se concentraron en Bajamar (playa y piscinas), Punta del Hidalgo, Jóver (Tejina) y La Barranquera (Valle de Guerra), principales enclaves del litoral lagunero.
