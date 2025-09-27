La Laguna impulsa la recuperación del barco tradicional de San Miguel de Geneto

El Ayuntamiento de La Laguna, junto a la Asociación Cultural San Borondón y la Asociación Belenista y Cultural El Castrejón, ha hecho posible la recuperación del histórico ‘Barco de la Librea de San Miguel de Geneto’, también conocido como ‘Barco tradicional de San Miguelito de las Viñas’.

La iniciativa, que responde a una demanda histórica del barrio, devuelve a las fiestas patronales una estructura emblemática que ya forma parte de la memoria colectiva de la zona.

Una tradición recuperada

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, visitó esta semana el resultado final del proyecto acompañado por los ediles Adolfo Cordobés y Badel Albelo, así como por representantes de las asociaciones impulsoras. “Este barco icónico, que ya se ha podido ver recorriendo las calles como hace siete décadas, engrandece el legado cultural de San Miguel de Geneto. Las fiestas son un nexo entre generaciones y debemos traer hasta nuestro tiempo figuras de este calado”, subrayó el regidor.

La construcción de la pieza corrió a cargo de Paulino de la Rosa Trujillo, maestro carpintero con amplia trayectoria, y contó con la colaboración del artesano Eugenio Carlos Javier y de un grupo de costureras del barrio, responsables de confeccionar velas, banderines y otros elementos decorativos.

Aportación municipal y vecinal

El Consistorio, a través de la Concejalía de Fiestas, destinó unos 9.000 euros a la financiación del proyecto, una inversión complementada con las aportaciones de las asociaciones vecinales y las donaciones de empresas y particulares laguneros.