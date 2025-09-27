La Laguna celebra el Día Mundial del Turismo con una experiencia inmersiva de sabores e indumentaria tradicional

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Área de Turismo, celebra el 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo 2025 con una propuesta participativa en la plaza de la Catedral. Entre las 10:00 y las 14:00 horas, el público podrá disfrutar de una experiencia inmersiva que une gastronomía local, indumentaria tradicional y patrimonio cultural.

El evento cuenta con una carpa en la que se ofrecerán degustaciones de productos de kilómetro cero y explicaciones sobre la vestimenta popular de los siglos XIX y XX. Para ello, personal ataviado con trajes tradicionales detallará la evolución de estas prendas, los tejidos empleados y su valor etnográfico.

Patrimonio vivo y cultural

La concejala de Turismo, Estefanía Díaz, destacó que esta jornada es “una oportunidad para poner en valor tanto la riqueza gastronómica como la indumentaria lagunera, dos elementos que forman parte de nuestra identidad y que queremos compartir con visitantes y ciudadanía. El Día del Turismo nos recuerda que La Laguna no solo es patrimonio histórico, sino también patrimonio vivo y cultural”.

Como antesala al evento, tiene lugar una nueva cita de INDUMENTA, el ciclo cultural y turístico que recorre plazas y barrios del municipio con representaciones teatrales, música y relatos históricos en torno a la vestimenta popular.

Díaz subrayó que proyectos como este “impulsan una forma participativa y cercana de transmitir nuestro legado etnográfico. Queremos que la gente conozca y reconozca el valor de estas prendas, entienda su significado y las viva como parte de nuestra historia colectiva”.

Compromiso con el turismo sostenible

La Laguna reafirma así su compromiso con un modelo turístico responsable y sostenible, que fomenta el consumo local, protege el patrimonio cultural y enriquece la experiencia de quienes visitan la ciudad. Bajo el lema La Laguna por descubrir, el municipio invita a residentes y turistas a acercarse a su historia, tradiciones y sabores de una forma auténtica y respetuosa con el entorno.