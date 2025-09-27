La Laguna defiende en Córdoba un modelo integral de accesibilidad en el primer encuentro nacional de ciudades premiadas por la UE

El Ayuntamiento de La Laguna ha participado esta semana en Córdoba en el Primer Encuentro Nacional de Ciudades reconocidas con el Access City Award, el galardón que concede la Comisión Europea a los municipios que destacan por su compromiso con la accesibilidad universal. La Laguna, premiada en 2024, ha compartido en este foro su experiencia y avances en materia de accesibilidad, tanto física como cognitiva.

La representación lagunera estuvo encabezada por el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, acompañado por Patricia Bravo de Laguna, técnica responsable de accesibilidad física, y Pilar Herrero, especialista en accesibilidad cognitiva de la Concejalía de Bienestar Social.

Una visión amplia de la accesibilidad

Durante su intervención, Chinea defendió que el concepto de accesibilidad “no debe limitarse a la discapacidad física, sino que también ha de responder a la psíquica y cognitiva”, destacando la necesidad de políticas transversales y de una estrecha colaboración con las entidades vinculadas al ámbito de la discapacidad.

La exposición de La Laguna fue especialmente valorada por la introducción de la figura de la Defensora de las Personas con Discapacidad y del Punto Naranja, un espacio móvil de inclusión. También despertó interés el enfoque innovador de las campañas de sensibilización, que se dirigen no solo al personal municipal, sino también a responsables políticos de la administración.

Retos y compromiso futuro

El concejal reconoció que “queda mucho trabajo por delante en la mejora de la accesibilidad física, especialmente en espacios públicos, rebaje de aceras y eliminación de barreras arquitectónicas”. En este sentido, adelantó que el Consistorio continuará impulsando medidas desde diferentes áreas municipales —Obras, Bienestar Social, Deportes, Presidencia y Servicios Municipales—, al tiempo que fomentará la implicación de las entidades privadas en la accesibilidad cognitiva.

Un foro de intercambio y compromiso

El encuentro en Córdoba reunió a las ciudades españolas galardonadas desde la creación del Access City Award en 2010. Desde entonces, 18 municipios han recibido premios o menciones especiales, aunque solo dos han alcanzado el máximo reconocimiento: Ávila en 2011 y La Laguna en 2024.

El foro se organizó en torno a varias mesas de trabajo sobre políticas públicas, movilidad urbana, patrimonio histórico, tecnologías y alianzas entre gobiernos locales y sociedad civil. La cita concluyó con la lectura de la Declaración de Córdoba por las Ciudades Universalmente Accesibles, un manifiesto que refuerza el compromiso de los municipios participantes con la accesibilidad como eje transversal de sus políticas.