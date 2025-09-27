La Laguna y el Cabildo acondicionarán la TF-111 para mejorar la movilidad y la seguridad en Valle Tabares
El proyecto, con una inversión de más de tres millones de euros, incluye reasfaltado, aceras y espacios públicos en una vía clave para barrios y centros escolares.
El Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de Tenerife han acordado impulsar de manera conjunta el acondicionamiento de la travesía de Valle Tabares (TF-111), una carretera urbana que conecta varios barrios del municipio y que soporta un importante volumen de tráfico diario.
La iniciativa responde a una reivindicación histórica de la ciudadanía y tiene como objetivo mejorar la seguridad, la movilidad y la accesibilidad de esta vía que atraviesa zonas residenciales y centros educativos.
Un proyecto conjunto
El acuerdo se cerró este viernes en una reunión en la que participaron el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; los concejales Ángel Chinea (Obras y Accesibilidad) y Adolfo Cordobés (Urbanismo); y el consejero delegado de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, junto a equipos técnicos de ambas instituciones.
“El objetivo es dar una solución ágil a esta demanda vecinal. Se trata de una vía urbana con un alto tránsito de vehículos, pero sobre todo con la necesidad de garantizar espacios seguros y accesibles para los peatones”, señaló Gutiérrez.
El proyecto contempla reasfaltado, creación de nuevas aceras, reacondicionamiento de espacios públicos y mejoras en la circulación vial, con especial atención al tránsito peatonal.
Inversión y fases
Arteaga avanzó que el Cabildo prevé iniciar las obras en 2026, con un presupuesto que superará los tres millones de euros. El plan se ejecutará en tres fases, comenzando por el tramo entre la avenida de Los Menceyes y la calle El Junquillo.
En este primer tramo, el Cabildo se encargará de los trabajos de asfaltado y, una vez concluidos, el Ayuntamiento asumirá la titularidad de la vía. En paralelo, se avanzará en los otros dos subtramos, donde la Corporación insular desarrollará las obras y el Consistorio gestionará las expropiaciones necesarias.
