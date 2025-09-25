Regresa el Oktoberfest a La Laguna: así será la fiesta de la cerveza más famosa en Canarias
El último fin de semana de septiembre se celebra de manera gratuita La Laguna Oktoberfest
Se acerca octubre y con él Oktoberfest, la fiesta de la cerveza famosa de Alemania y considerada la más grande del mundo, la cual ha traspasado fronteras y se celebra en diferentes países. El festival se celebra en Theresienwiese, una pradera cercana al centro de Múnich, y dura entre 16 y 18 días, siempre se celebra entre finales de septiembre y principios de octubre.
El éxito del Oktoberfest es tal que se organiza en diferentes países del mundo, incluido España, donde varias ciudades se han sumado a la celebración. En Canarias, San Cristóbal de La Laguna acoge una nueva edición del festival.
Fechas y horario
La Plaza del Adelantado de San Cristóbal de La Laguna acogerá los días 26 y 27 de septiembre, una nueva edición de La Laguna Oktoberfest, una cita gratuita que combina gastronomía y música en directo.
El evento arrancará en viernes 26 de septiembre de 18:00 a 00:00 horas y continuará el sábado 27 de septiembre de 14:00 a 00:00 horas. Los asistentes podrán disfrutar de cervezas alemanas de la mano de Erdinger y Franziskaner Weissbier, así como una zona de cervezas artesanales canarias organizada por Craft Beer Festival Tenerife.
El festival también contará con una zona gastronómica gestionada por Sprugmann Embutidos, además de propuestas de cocina internacional con opciones sin gluten, veganas y una zona dulce. Para completar la experiencia, habrá música y DJs.
Afectación al tráfico
El ayuntamiento de La Laguna ha informado que, con motivo de la celebración de La Laguna Oktoberfest, se producirán alteraciones en el tráfico:
- Estacionamiento: desde las 15:00 horas del viernes 26 hasta las 00:00 del sábado 27 quedará prohibido aparcar en todo el entorno de la Plaza del Adelantado.
- Montaje y desmontaje: el 24 de septiembre desde las 8:00 se prohibirá el estacionamiento en el lateral derecho de la Plaza del Adelantado y a ambos lados de la vía desde la Ermita de San Miguel hasta la calle José Clavijo y Fajardo. Lo mismo ocurrirá el día 28 con el desmontaje del recinto.
- Circulación: durante el festival, estará prohibida la circulación en el tramo norte de la Plaza del Adelanta. Si la afluencia de público es elevada, la restricción se extenderá a todas las vías de acceso.
