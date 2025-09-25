Vía libre para la protección de la bajamarera ermita de San Juan, en La Laguna

Paso importante para que la ermita de San Juan Bautista, en Bajamar, sea protegida y proceder a su restauración. La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT) ha dado vía libre al proyecto. El órgano emitió el 16 de septiembre informe ambiental estratégico de la modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) de La Laguna que se requiere para la protección del templo. Se trata de un inmueble del siglo XVII, con una ubicación discreta en las proximidades de la calle El Sol y sobre el que algunas voces habían pedido su mejor conservación.

«El referido informe ambiental estratégico considera que la presente Modificación Menor no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas establecidas en el Documento Ambiental Estratégico y el Programa de Vigilancia Ambiental», recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife en su edición del pasado miércoles.

«Hito decisivo»

El concejal de Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, Adolfo Cordobés, señaló que la reciente aprobación del informe ambiental favorable «marca un hito decisivo en nuestro compromiso por proteger y recuperar los valores patrimoniales de la ermita de San Juan Bautista de Bajamar, inmueble que merece ser preservado como parte esencial de nuestra identidad cultural». Y añadió: «Gracias al trabajo conjunto con técnicos y expertos, hemos logrado definir con precisión los elementos patrimoniales que deben ser salvaguardados, lo que nos permite avanzar con firmeza hacia su inclusión en el Catálogo municipal».

Además, Cordobés explicó que se inicia ahora el procedimiento para la aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento del documento de modificación menor del PGO. «Esta modificación permitirá dotar de protección jurídica a la ermita y su entorno», indicó. «Desde la Gerencia de Urbanismo seguiremos trabajando, con rigor y sensibilidad, para salvaguardar este espacio, cargado de memoria y significado», apostilló el edil.

Siglo XVII

Más en detalle, el templo de San Juan Bautista fue construido en el segundo cuarto del siglo XVII, junto a la desembocadura del barranco de San Juan. Está formado por un solo cuerpo de planta rectangular y rematado por techumbre a cuatro aguas. Se trataba de un oratorio privado de la familia Tabares, promovido originariamente por Catalina y María de Vargas y Montiel, nietas de uno de los conquistadores de Gran Canaria y Tenerife, Sancho de Vargas, quien había obtenido repartimiento de tierras en Vilaflor y en Bajamar.

Los primeros pasos de importancia para su protección se dieron en abril de 2020, cuando el por entonces concejal y consejero-director de la Gerencia de Urbanismo, Santiago Pérez, ordenó la incoación de un procedimiento de modificación menor del planeamiento para catalogar la ermita.

Ya en noviembre de 2024 se conoció que la Comisión Plenaria de Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural había aprobado solicitar al Cabildo de Tenerife, al tratarse del nuevo órgano de evaluación ambiental delegado del municipio, que realizase el procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica, que es sobre lo que ahora se ha evacuado informe.