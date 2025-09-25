La Laguna invita a ‘lagunear’ entre arte y memoria en el 25 aniversario de su Patrimonio Mundial

Con motivo del 25 aniversario de la declaración de San Cristóbal de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO, la ciudad estrena hoy la exposición ‘Lagunear. Memoria y transformación’, un proyecto que invita a recorrer la historia, cultura y transformación urbana a través de una mirada artística plural y generacional. La muestra, organizada por el Área de Patrimonio Cultural y LM Arte Colección, estará abierta hasta el 4 de diciembre en una emblemática casa histórica del centro lagunero.

‘Lagunear’: caminar sin rumbo para reencontrar la ciudad

El término “lagunear” define en Tenerife ese acto de pasear sin destino fijo, conversar o dejarse llevar por las calles de La Laguna. Este concepto inspira la exposición, que ofrece una lectura crítica y poética del impacto social, económico y cultural que ha supuesto la condición de Patrimonio Mundial para la ciudad.

La muestra reúne obras de figuras históricas del arte canario, como Óscar Domínguez, Manolo Millares o María Belén Morales, junto a creaciones de artistas contemporáneos como Marisa Bajo, Juana Fortuny o Carlos Rivero. Muchas piezas son inéditas o poco conocidas, lo que refuerza el carácter innovador de la exposición.

Un espacio histórico para un diálogo entre generaciones

LM Arte Colección, ubicada en la casa tradicional de la calle Obispo Rey Redondo, se convierte en el marco ideal para este proyecto. Sus responsables destacan cómo la arquitectura del edificio se integra en el discurso expositivo para crear una experiencia en la que el visitante transita entre evocación, memoria y crítica.

El comisario Eliseo G. Izquierdo explica que la exposición se articula en dos ejes: las representaciones de la memoria lagunera y las reinterpretaciones que cuestionan o resignifican esa memoria. Así, se invita al público a recorrer un relato visual que interpela, transforma y construye comunidad.

Un homenaje a la identidad y futuro de La Laguna

El alcalde Luis Yeray Gutiérrez destacó durante la presentación la importancia de esta exposición como “una celebración de nuestra identidad, que nos conecta con el pasado y nos abre a nuevas esperanzas”. Por su parte, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, resaltó el poder del arte para generar reflexión y cohesión social en un momento tan simbólico para la ciudad.

Horarios y visita

‘Lagunear. Memoria y transformación’ se puede visitar gratuitamente desde hoy, 25 de septiembre, hasta el 4 de diciembre, en LM Arte Colección (calle Obispo Rey Redondo). El horario es de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas; lunes de 16:00 a 20:00 y sábados de 10:00 a 14:00. Domingos y festivos permanece cerrado.