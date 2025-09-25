La Laguna estrecha lazos con la comunidad educativa para mejorar escuelas e institutos

El Ayuntamiento de La Laguna ha dado un paso más en su apuesta por la educación al mantener una serie de encuentros con todos los agentes que forman parte de la comunidad educativa. En estas reuniones, que incluyen desde colegios públicos hasta asociaciones de padres, se han abordado temas clave para mejorar la calidad y el entorno escolar.

Coordinación con los centros para adaptar servicios municipales

Representantes de 27 escuelas infantiles y de primaria, 20 centros concertados y privados, 14 institutos de secundaria y asociaciones de madres y padres han participado en esta ronda de reuniones con los concejales de Educación, Sergio Eiroa, y de Servicios Municipales, Fran Hernández.

Entre los principales temas tratados destacan la limpieza, la recogida de residuos y el mantenimiento de parques infantiles cercanos a los colegios. Hernández resaltó la importancia de ajustar los servicios a las necesidades reales de cada centro para garantizar espacios seguros y adecuados para el aprendizaje.

Absentismo y actividades complementarias, en el centro del debate

Desde el área de Educación se han abordado aspectos como el absentismo escolar, la organización de actividades extraescolares y el servicio de acogida temprana, que el Ayuntamiento ofrece en colaboración con los centros educativos. Para el concejal Sergio Eiroa, estas reuniones permiten no solo comunicar proyectos sino escuchar y responder a las necesidades de alumnos, docentes y familias.

Agenda educativa 2025/26 y nuevos proyectos

Entre los eventos previstos para el próximo curso destacan la Gala de la Educación (28 de noviembre), el Día de las Ciudades Educadoras (30 de noviembre), la visita del programa Guagua Saludable en enero, así como las celebraciones del Mes del Libro en abril y el Mes de Canarias en mayo.

Además, se presentó el proyecto Educar en Familias, que busca ofrecer recursos y apoyo a los padres para acompañar el desarrollo educativo de sus hijos, así como formaciones específicas para el profesorado.

Un compromiso para mejorar la educación y el entorno escolar

Los responsables municipales destacaron que estas reuniones periódicas son fundamentales para fortalecer la colaboración entre el Ayuntamiento y la comunidad educativa. Según señalaron, esta coordinación es clave para construir una educación de calidad y crear entornos escolares más cuidados, sostenibles y participativos.