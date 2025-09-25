La Laguna abre 20 expedientes sancionadores por dejar muebles y electrodomésticos en la calle sin aviso

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha un control más estricto para evitar que los vecinos abandonen muebles, electrodomésticos y otros enseres en la vía pública sin previo aviso. En las últimas semanas, la Policía Local ha abierto 20 expedientes sancionadores a personas que han incumplido la ordenanza municipal, con multas que oscilan entre 1.500 y 3.000 euros.

Muebles y electrodomésticos, los objetos más abandonados

Según han explicado desde los Servicios Municipales, los objetos más comunes que se encuentran abandonados son muebles voluminosos, electrodomésticos, puertas o piezas de baño. También se han detectado residuos más peligrosos, como motores o bidones de pintura, que suponen un riesgo ambiental considerable.

El concejal Fran Hernández subraya que “el Ayuntamiento ofrece un servicio gratuito de retirada de enseres para facilitar que nadie tenga excusa para dejar estos objetos en la calle”. Hernández insiste en que el uso responsable de estos canales es fundamental para mantener limpias y seguras las calles y barrios del municipio.

La Policía Local refuerza la vigilancia y sanciona

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, ha advertido que se actuará con firmeza contra los incumplimientos. “La Policía Local continuará identificando a quienes depositen enseres en la vía pública y proponiendo sanciones”, ha señalado. Albelo destaca que esta práctica no solo afecta a la limpieza, sino también a la convivencia y calidad de vida de todos los ciudadanos.

Incremento en la retirada de enseres y llamado a la responsabilidad

Hasta finales de agosto, el municipio retiró más de 1.060 toneladas de enseres y residuos especiales, un 4,2% más que el mismo periodo del año anterior. Hernández valora positivamente el compromiso vecinal en materia de reciclaje y limpieza y anima a seguir usando los servicios municipales para la retirada de objetos, especialmente en momentos sensibles como la vuelta al cole, cuando suelen aumentar los depósitos incontrolados.

Cómo solicitar el servicio gratuito de recogida de enseres

Los vecinos pueden solicitar la retirada gratuita a través del teléfono 900 102 925, acudiendo a las oficinas de Urbaser en la confluencia de Núñez de la Peña con Baltasar Núñez, o enviando un correo a elalagunalimpia@urbaser.com

Este servicio también se ofrece en dispositivos integrales de limpieza que se realizan periódicamente en los distintos barrios y pueblos, siempre avisados con antelación.