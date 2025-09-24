Valle de Guerra presenta el cartel de La Librea 2025, creado por la artista Alicia Díaz Barbuzano

Valle de Guerra ya vive el ambiente festivo. El salón de actos del Centro Ciudadano acogió este jueves la presentación de los carteles que marcarán las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora del Rosario y de la tradicional Librea 2025, reconocida como Bien de Interés Cultural y considerada una de las muestras más singulares del teatro popular en Canarias.

Las fiestas se celebrarán del 2 al 19 de octubre, con su momento cumbre el sábado 18 de octubre, cuando tendrá lugar la representación de la Batalla de Lepanto, acto central de La Librea que cada año congrega a vecinos y visitantes en este pueblo lagunero.

Un cartel que une historia y presente

La obra elegida para anunciar La Librea 2025 lleva la firma de la artista vallera Alicia Díaz Barbuzano, formada en disciplinas como dibujo, pintura, escultura y cerámica. El cartel es un óleo sobre lienzo que refleja la evolución de esta tradición entre su vertiente histórica y su representación actual.

Según explicó la autora, en la parte inferior de la pintura aparecen las antiguas ermitas y la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, junto a los personajes a caballo que simbolizan a las antiguas milicias y la pandorga, campesinos que acompañaban la procesión con linternas chinas. “Todo este contexto histórico lo unifiqué con un paisaje agrícola como representación de las fincas y de los trabajos que allí se hacían”, detalló Díaz Barbuzano.

En la parte superior, la artista representó la escenificación contemporánea de la Batalla de Lepanto, con la imagen de la Virgen envuelta en un cielo de tonos ocres y amarillos que evocan “la luz celestial y la esperanza”.

El cartel de las fiestas patronales y el vídeo promocional

El acto sirvió también para dar a conocer el cartel de las fiestas en honor de la Virgen del Rosario, obra de Juan Cairós, además de proyectarse el vídeo promocional de La Librea 2025 y un segundo audiovisual de Julio Rodríguez de Castro, centrado en la vinculación de la Virgen con Valle de Guerra.

La cita estuvo conducida por Imobach Herrera Molina y contó con la música de la Banda Nuestra Señora de Lourdes. En la presentación intervinieron Iván García, presidente de la Comisión de Fiestas; Guillermo López, presidente de la Asociación Cultural Amigos de La Librea; y los autores de los carteles. También asistieron los concejales Cristina Ledesma, Atteneri Falero y Moisés Domínguez, en representación del Ayuntamiento de La Laguna.

Una tradición con reconocimientos internacionales

La Librea de Valle de Guerra ha sido distinguida en numerosas ocasiones por su valor cultural. Entre los reconocimientos recibidos figuran la declaración como Bien de Interés Cultural en 2007, el Premio Internacional CICOP como patrimonio inmaterial, la Insignia del Centro de Iniciativas Turísticas y el Premio Amazigh como mejor acto cultural.

Desde 2021, además, forma parte de la Plataforma de Patrimonio Cultural Inmaterial de España, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura que consolida su relevancia más allá de Canarias.