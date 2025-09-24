El Teatro Leal de La Laguna estrena un sistema de sonido de última generación

El Teatro Leal de La Laguna ha renovado por completo el sistema de sonido de su sala principal, una actuación impulsada por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) con una inversión cercana a los 120.000 euros. La actualización incluye la instalación de nuevos altavoces, amplificadores, mesa de sonido y todo el equipamiento técnico necesario para garantizar la mejor experiencia acústica al público.

El concejal de Cultura, Adrián del Castillo, acompañado por el director del OAAM, Fernando Jiménez, visitó recientemente el recinto para comprobar el resultado de los trabajos. El edil destacó que el Leal “cuenta ahora con un sistema de sonido de alta gama, a la altura de un símbolo de la creatividad y la excelencia cultural”.

El anterior sistema, instalado en 2008 con la reapertura del teatro, había quedado obsoleto tras casi dos décadas de uso.

Un salto tecnológico para la cultura lagunera

El nuevo equipamiento está formado por un sistema multidireccional con una veintena de altavoces de la marca Adamson, distribuidos en diferentes puntos de la sala para lograr una difusión uniforme del sonido. Según detalló Del Castillo, el proyecto se desarrolló tras el asesoramiento de un reconocido profesional del sector, que evaluó las necesidades acústicas del espacio mediante diversas mediciones técnicas.

“Es fundamental seguir adaptando este templo del ocio y la cultura a los nuevos tiempos”, señaló el concejal. “Queremos que el público disfrute no solo de una programación variada y de calidad, sino también de la mejor tecnología para que la música, la voz y los efectos lleguen de manera nítida y sin limitaciones técnicas”.

Un referente cultural en constante evolución

El Teatro Leal, inaugurado en 1915 y reabierto en 2008 tras una profunda rehabilitación, es uno de los principales referentes culturales de San Cristóbal de La Laguna. Con esta renovación, el recinto refuerza su posición como espacio de referencia en Canarias para la celebración de conciertos, espectáculos teatrales y eventos multidisciplinares, ofreciendo a artistas y espectadores un escenario con condiciones acústicas de primer nivel.