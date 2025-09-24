La Laguna acoge el XXIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
La Facultad de Economía, Empresa y Turismo reunirá a expertos nacionales e internacionales en contabilidad, dirección y administración de empresas.
San Cristóbal de La Laguna se convertirá esta semana en epicentro del debate económico y empresarial con la celebración del XXIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). El encuentro, que tendrá lugar en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna del 24 al 26 de septiembre, reunirá a directivos, profesionales, investigadores y estudiantes para analizar los principales retos del sector.
El evento, patrocinado por el Ayuntamiento de La Laguna, abordará cuestiones clave como contabilidad, dirección, auditoría, sostenibilidad, nuevas tecnologías, valoración y modelos cooperativos, con el objetivo de intercambiar experiencias y explorar nuevas herramientas de gestión aplicables a diferentes ámbitos.
Participación del Ayuntamiento
El Consistorio lagunero también tendrá presencia en el programa oficial. Este miércoles, a partir de las 17:30 horas, el Foro Económico y Social de La Laguna (FES) y el servicio de Presupuestos municipal ofrecerán una ponencia a cargo de Jordi Bercedo, economista y director técnico del FES, y Antonio Vera, jefe de Presupuestos del Ayuntamiento.
La intervención mostrará cómo funciona el Consejo Económico y Social local, una figura única en Canarias, integrada por los principales agentes económicos del municipio, que contribuye al diseño y desarrollo de las políticas públicas.
El alcalde de La Laguna destacó la relevancia de acoger un encuentro de este nivel: “es un orgullo abrir nuestras puertas a un congreso de primer nivel, en el que podremos dar a conocer avances en el ámbito local y aprender de experiencias de éxito de otros territorios”.
Un congreso con apoyo institucional y empresarial
El programa incluye conferencias, mesas redondas, coloquios, talleres y actividades paralelas. Toda la información y las inscripciones están disponibles en la página web del Congreso.
El Congreso cuenta con la organización de AECA y la Universidad de La Laguna, y el respaldo del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, CEOE Tenerife, Cajasiete, BDO España y la multinacional EY.
