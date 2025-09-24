La Laguna inicia trabajos de reasfaltado en tres calles del municipio
Las obras afectan a las vías Volcán Etna, Los Huaracheros y Mateo Galván Rojas, con cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento temporales.
El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha esta semana un plan de reasfaltado y reacondicionamiento viario en tres calles del municipio, dentro de la programación anual de mejora de infraestructuras. Las actuaciones se desarrollan en la calle Volcán Etna (Las Chumberas), Los Huaracheros (cerca del camino La Rúa) y Mateo Galván Rojas (El Bronco-Lomo Largo).
El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explicó que estos trabajos “no solo mejoran el estado del firme y previenen incidencias en la circulación, sino que también permiten resolver problemas en aceras, mobiliario público, abastecimiento o alcantarillado, muchas veces a propuesta directa de la ciudadanía”.
Calendario de actuaciones
- Volcán Etna: las labores comenzaron este lunes y se prolongarán durante tres días, en función de las condiciones meteorológicas.
- Los Huaracheros: el reasfaltado arrancará el 24 de septiembre con una duración aproximada de dos días.
- Mateo Galván Rojas: los trabajos están previstos a partir del 25 de septiembre y también se extenderán por dos jornadas.
El Ayuntamiento ya ha informado a vecinos y comercios de las zonas afectadas sobre los cortes de tráfico, desvíos y prohibiciones provisionales de aparcamiento que acompañan a estas intervenciones.
Además, el Área de Obras mantiene habilitados el teléfono 689 502 512 y el correo electrónico incidenciasviaslalaguna@vias.es para recoger cualquier incidencia relacionada con los trabajos.
Mejora progresiva del viario lagunero
Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia municipal para modernizar la red viaria de los seis distritos, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida en los barrios y pueblos del municipio.
