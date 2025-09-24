La Laguna renueva la red de agua en Bajamar y Punta del Hidalgo para garantizar el suministro

El Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la empresa mixta Teidagua, está ejecutando trabajos de mejora en la red de abastecimiento que da servicio a los núcleos costeros de Bajamar y Punta del Hidalgo. La intervención contempla la sustitución de la tubería de salida del depósito de Bajamar por una nueva instalación que discurrirá íntegramente por la vía pública.

Una red más accesible y segura

La actuación responde a los problemas que presenta el actual trazado, situado en una ladera de difícil acceso y con riesgos añadidos en caso de rotura. La nueva infraestructura permitirá garantizar un suministro más seguro y mejorar el rendimiento hidráulico en la zona, además de facilitar el bombeo de agua hasta Punta del Hidalgo, lo que aporta mayor flexibilidad y eficiencia al sistema.

El concejal de Infraestructuras y Ciclo Integral del Agua, Ángel Chinea, subrayó que el objetivo de esta obra es “garantizar un suministro más seguro y eficiente para los vecinos y vecinas del municipio y mejorar el rendimiento hidráulico en el entorno”.

Por su parte, el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, destacó que este proyecto forma parte de la renovación de las infraestructuras hidráulicas contempladas en el Sistema del Distrito Norte del Plan Director y el Plan de Inversiones de la entidad.

El nuevo trazado

El proyecto consiste en la instalación de un tramo de tubería de unos 200 metros de longitud, mediante zanja, desde la calle Rafael González Vernetta hasta la calle El Cardón, donde conectará con la red ubicada en el cruce con la carretera TF-13. Con esta intervención se eliminará por completo el actual tramo de 440 metros que discurre por la ladera, reduciendo así los riesgos asociados.

Los trabajos, que se prevé finalicen esta misma semana tras las conexiones hidráulicas en el depósito, se complementaron con actuaciones previas realizadas durante las obras de acondicionamiento de la TF-13 por parte del Cabildo. Entonces se aprovechó para dejar instalada la conexión de la futura red en el cruce con la calle El Cardón, anticipándose a las necesidades de la zona.

Con esta renovación, Bajamar y Punta del Hidalgo avanzan hacia una red de abastecimiento más eficiente y resiliente, que refuerza la garantía de suministro para sus vecinos.