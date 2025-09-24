La Laguna acoge en octubre unas jornadas sobre riesgos geológicos y gestión de emergencias

San Cristóbal de La Laguna se convertirá en punto de encuentro para expertos y técnicos en gestión de emergencias con la celebración de las Jornadas Técnicas sobre Riesgos Geológicos, que tendrán lugar entre el 6 y el 10 de octubre en el salón de actos del Centro Integral de Formación Profesional de La Laguna.

La propuesta está impulsada por la Asociación Volcanes de Canarias, con la colaboración del Ayuntamiento lagunero, y se dirige principalmente a profesionales vinculados a la gestión de emergencias en fenómenos como desprendimientos de tierra, terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas.

Formación práctica y certificación oficial

El programa, de 20 horas de duración (15 presenciales y 5 virtuales), combina sesiones teóricas con actividades prácticas e interactivas. Entre ellas, se incluye una mesa redonda con testimonios de intervinientes en emergencias geológicas y un simulacro virtual en el que los participantes podrán aplicar lo aprendido.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, destacó que estas jornadas se suman a las acciones que ya se han desarrollado en el municipio con gran acogida: “Nos ayudarán a mejorar la respuesta técnica y ciudadana ante fenómenos de gran magnitud”.

La formación contará además con el respaldo de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias, lo que permitirá la certificación oficial de los asistentes que cumplan los requisitos.

Inscripción abierta y plazas limitadas

Las personas interesadas ya pueden formalizar su inscripción y consultar el programa completo a través de la web de la Asociación de Volcanes de Canarias, aunque las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de solicitud.

Una asociación con vocación divulgativa

La Asociación Volcanes de Canarias nació en 2011, aunque lleva activa desde 2004 como colectivo ciudadano sin ánimo de lucro. Con sede en La Laguna, trabaja de forma altruista en la divulgación de información científica rigurosa y accesible sobre la actividad volcánica, así como en la difusión de consejos para afrontar otros fenómenos naturales que afectan al Archipiélago.

Su labor se centra en acercar la cultura volcánica a la ciudadanía y en reforzar la preparación ante emergencias, tanto en Canarias como en el ámbito internacional.