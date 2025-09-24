La Laguna mejora sus cifras de reciclaje y se sitúa por encima de la media regional

San Cristóbal de La Laguna continúa avanzando hacia un modelo de ciudad más sostenible gracias al repunte de sus cifras de reciclaje en todas las fracciones principales. Según los datos registrados entre enero y agosto de 2025, el municipio ha experimentado un crecimiento del 44% en la recogida de aceite doméstico, un 5% en vidrio, un 18% acumulado en envases ligeros y un 14% en papel-cartón.

Más envases y más papel-cartón

En el caso de los envases ligeros, La Laguna ha pasado de una aportación media de 11,7 kilos por habitante en 2024 a 13 kilos en 2025, lo que supone un incremento superior al 11%. Este dato sitúa al municipio por encima de ciudades de mayor tamaño como Las Palmas de Gran Canaria, que cerró 2024 con 11,2 kilos por habitante.

La recogida de papel-cartón también ha mejorado de forma significativa: la aportación actual alcanza los 15,7 kilos por habitante, frente a los 14,3 del año pasado, superando en más de un kilo la media canaria.

Un cambio de hábitos consolidado

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, valoró que estos resultados “son fruto de la concienciación de los vecinos y vecinas, que cada día demuestran su compromiso con la separación en origen y con un modelo de ciudad más sostenible”.

El edil subrayó además que el servicio de recogida ya está disponible en todos los pueblos y barrios del municipio, lo que garantiza igualdad de acceso para la ciudadanía.

La Laguna, entre los municipios que más crecen

El crecimiento de las cifras refleja tanto el esfuerzo de los hogares laguneros como la extensión progresiva de los servicios de recogida impulsados por el Ayuntamiento. La mejora en textil, la consolidación del vidrio y los avances en envases y papel-cartón confirman una tendencia positiva.

Con estos datos, La Laguna se sitúa como uno de los municipios canarios que más crece en aportación ciudadana al reciclaje, superando la media regional en papel-cartón y mostrando una evolución destacada en envases ligeros. La previsión es que esta tendencia se mantenga hasta final de año.