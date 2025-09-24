La Laguna propondrá a Carmelo Cabrera como Hijo Adoptivo por su legado en el baloncesto

San Cristóbal de La Laguna se prepara para rendir homenaje a uno de los referentes históricos del baloncesto canario. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, presentará en el próximo pleno municipal, previsto para octubre, una moción para iniciar el expediente que permita nombrar a Carmelo Cabrera Domínguez Hijo Adoptivo del municipio.

La propuesta reconoce la trayectoria del base canario, quien vistió los colores del Club Baloncesto Canarias entre 1981 y 1988, disputando 123 partidos oficiales y dejando una huella imborrable en la historia deportiva del club y del municipio.

Una carrera llena de éxitos

Más allá de su etapa lagunera, Carmelo Cabrera brilló en el Real Madrid, donde conquistó diez Ligas, siete Copas, tres títulos Intercontinentales y dos campeonatos de Europa, y en la selección española, con más de 100 partidos internacionales. Participó en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 y logró la medalla de plata en el Eurobasket de Barcelona 1973.

Durante su paso por La Laguna, fue líder en asistencias en la máxima categoría española en las temporadas 83/84 y 84/85, consolidándose como uno de los jugadores más destacados de la historia del C.B. Canarias.

Un referente dentro y fuera de la cancha

El alcalde subrayó que “Carmelo es un símbolo del deporte en La Laguna, un ejemplo para generaciones de jóvenes que aman el baloncesto por su compromiso, valores y carisma”. La moción busca reconocer no solo su éxito deportivo, sino también su implicación en eventos solidarios y actividades que reforzaron el vínculo entre el club y la comunidad lagunera.