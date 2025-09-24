La Laguna celebra el 25 aniversario como Ciudad Patrimonio Mundial con rutas educativas para escolares

San Cristóbal de La Laguna ha estrenado esta semana el programa Tras los pasos de Torriani, una iniciativa educativa que forma parte de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio Mundial de la UNESCO. La propuesta está dirigida al alumnado de 3º y 4º de Primaria de los centros públicos del municipio y busca acercar a los más jóvenes al legado histórico y cultural de la única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias.

La actividad consiste en una ruta interpretativa por el casco histórico, conducida por guías profesionales y dinamizada por una titiritera que da vida al ingeniero italiano Leonardo Torriani, autor del plano más antiguo conservado de La Laguna. A través de este personaje, los escolares realizan un viaje en el tiempo para conocer cómo se fundó la ciudad y cómo evolucionó a lo largo de los siglos.

Patrimonio contado a los niños

El programa incluye 27 visitas hasta el 28 de octubre, con la participación de más de 1.200 escolares. Cada recorrido combina historia, leyendas, canciones y juegos, con paradas en lugares emblemáticos como el Instituto Cabrera Pinto, la Catedral, la Casa de los Capitanes o el Museo de los Sabandeños. La ruta finaliza con los alumnos entonando la canción conmemorativa del aniversario.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, acompañó al alumnado del CEIP Narciso Brito en una de las primeras rutas y destacó la importancia de involucrar a la infancia: “Esta iniciativa no solo celebra nuestro pasado, sino que apuesta por el futuro, sembrando conciencia patrimonial desde la infancia y haciendo que los niños y niñas se reconozcan como herederos y custodios de un legado común”.

Por su parte, la historiadora del arte y guía turística Elisa Falcón, coautora del proyecto junto a Luzbel Armas, explicó que el objetivo es que los más pequeños entiendan que el patrimonio “no es algo lejano, sino parte viva de su entorno cotidiano”.

Un viaje por la historia

El recorrido arranca en la plaza de la Junta Suprema, frente a la placa que reproduce el plano de Torriani, y recorre distintos enclaves hasta la Villa de Abajo. A lo largo del camino, los escolares aprenden sobre la fundación de la ciudad, la influencia de las órdenes religiosas, el origen de los nombres de las calles y episodios históricos como la Peste de Landres o el hallazgo de una cripta oculta en el antiguo convento agustino.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de La Laguna refuerza su apuesta por la educación patrimonial y la transmisión de valores históricos a las nuevas generaciones, dentro de una programación más amplia que celebra la efeméride de los 25 años como Ciudad Patrimonio Mundial.