Miles de jóvenes participaron este verano en el programa ‘Pasaporte Joven’ de La Laguna

El programa Pasaporte Joven convirtió este verano a San Cristóbal de La Laguna en un gran escenario de actividades para la juventud. Entre junio y septiembre se desarrollaron más de 60 propuestas gratuitas en 21 localizaciones, que reunieron a miles de participantes en barrios y pueblos del municipio.

Cine al aire libre, danza urbana, rutas, talleres digitales, encuentros comunitarios y música fueron algunas de las experiencias más destacadas de una iniciativa que apostó por la descentralización y la participación activa de los jóvenes.

Un pasaporte como símbolo de pertenencia

Uno de los elementos mejor valorados por los asistentes fue el formato del pasaporte físico, un cuaderno que se sellaba en cada actividad y que daba acceso a sorteos y recompensas. Esta herramienta no solo incentivó la participación continuada, sino que también reforzó el sentimiento de identidad y pertenencia juvenil.

El concejal de Juventud, Sergio Eiroa, señaló que la clave del éxito ha sido “escuchar a la juventud y responder a sus intereses”, destacando que el programa no se limitó al ocio, sino que también fomentó la convivencia, la creatividad y la participación ciudadana.

Mirando al futuro

Tras la buena acogida de esta primera edición, el Ayuntamiento se plantea consolidar el Pasaporte Joven como una cita anual de referencia. El objetivo es incorporar nuevas propuestas a partir de las sugerencias de los propios participantes y seguir ampliando el impacto del programa en los próximos años.

Con este balance, La Laguna refuerza su apuesta por ofrecer a la juventud espacios propios donde disfrutar, aprender y compartir, acercando la cultura, el deporte y las nuevas tecnologías a todos los rincones del municipio.